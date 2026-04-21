バイきんぐ小峠、テレビ業界への本音を暴露！“飲食店ロケの悪習”を「何が面白いの？」とぶった切り

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

4月20日（月）に放送された同番組では、ゲストにバイきんぐ・小峠英二が登場し、飲食店ロケでよくある演出に不満を爆発させた。

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今回はゲストの小峠が、“毒出しノート”として今吐き出したい本音を文章化した。

そのなかで小峠は「テレビ業界への本音」として、「ロケで取材OKをもらっている飲食店への疑似許可取りノリ、あれいる？何も面白くないし、やっていてとても恥ずかしい」と“毒”を吐き出し、MC2人は「急にすごいのがきましたね」「過激なツイートみたいな」と爆笑する。

井口は、実際にタレント自身が許可取りしている番組もあると説明しつつ、視聴者すら察するレベルの“疑似許可取り”が確かにあると補足。

さらに小峠は、たとえば「俳優やタレントが、初めて許可取りをする」というシチュエーションなら、“疑似許可取り”も演出として理解を示す。一方、芸人で今さら同じような演出をするのは「何が面白いの？」「あれ見て誰がドキドキするの？」と思うと熱く訴え、久保田は「わかる！わかる！」としきりに共感していた。