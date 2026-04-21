営業を止めない在庫管理設計！ リレーションデザイン研究所「winecode」

記事ポイント 業務用ワイン管理アプリ「winecode」が棚卸機能を全面刷新し、空間・時間・スタッフ単位で進められる「分割棚卸」を提供開始未棚卸ワインを一覧先頭に集約し、保管場所を確認しながら営業と並行して棚卸しやすい設計にアップデート複数グループ横断のワイン検索とアプリ全体の高速化も同時に実装、2026年4月時点で1,582ユーザー・1,281グループが利用 業務用ワイン管理アプリ「winecode」が棚卸機能を全面刷新し、空間・時間・スタッフ単位で進められる「分割棚卸」を提供開始未棚卸ワインを一覧先頭に集約し、保管場所を確認しながら営業と並行して棚卸しやすい設計にアップデート複数グループ横断のワイン検索とアプリ全体の高速化も同時に実装、2026年4月時点で1,582ユーザー・1,281グループが利用

リレーションデザイン研究所は、業務用ワイン管理アプリ「winecode」の棚卸機能を全面刷新しました。

新たに提供を開始した「分割棚卸」は、空間、時間、スタッフの3軸で作業を分けられる設計です。

多種類、多本数のワインを複数拠点、複数スタッフで扱う現場でも、営業を止めずに棚卸を進めやすくなります。

リレーションデザイン研究所「winecode」





サービス名：winecode提供内容：棚卸機能の全面刷新、「分割棚卸」の提供開始追加機能：複数グループ横断検索、アプリ全体の高速化料金：無料（有料プランあり）利用規模：2026年4月時点で1,582ユーザー、1,281グループ

「winecode」は、個人向けの記録アプリではなく、多種類、多本数のワインを業務で管理する店舗向けに設計されたワイン在庫、販売管理アプリです。

ミシュラン掲載店を含む飲食店、ワインショップ、インポーターにも採用されており、今回の更新では棚卸時の「数え残し」や「探し物」を減らすことに重点を置いて再設計されています。

営業中でも進めやすい棚卸画面





棚卸画面は、ボトルの保管場所であるエリアや棚番号を確認しながら作業できる構成に刷新されます。

店舗内の保管場所を切り替えながらリストを確認でき、次に数えるボトルへ即座に移りやすい設計です。

棚卸一覧は最終棚卸日を基準に並び、同日に確認したワインをまとめて表示します。

未棚卸ワインは一覧の先頭に集約され、棚卸間隔が空いているワインほど上位に表示されるため、対応漏れに気づきやすいのが特徴です。

3つの軸で進める分割棚卸





空間軸：棚、エリア単位で作業範囲を区切れる時間軸：営業前後の空き時間に日をまたいで進められる人軸：同一セッションに複数スタッフが同時参加できる

「分割棚卸」は、一度に全ボトルを数えきるのが難しい店舗向けに、作業を3つの軸で分けて進められる機能です。

例えば「今日はこの棚だけ」「今週はこのエリアだけ」といった運用や、バックヤードを複数人で並行して数え、翌日に別シフトでセラーを確認する進め方にも対応します。

先行利用店舗では、棚卸負担の大きさから年1回にとどまっていた運用を、毎月実施へ切り替えたケースも出ています。

横断検索と高速化





検索対象：所属する複数グループを横断検索項目：ワイン名、生産者名改善内容：画面切り替えや一覧表示などアプリ全体の処理を高速化

今回のアップデートでは、棚卸機能に加えて、複数グループを横断したワイン検索も提供開始します。

店舗やチームごとにグループを分けている場合でも、所属する全グループからまとめて検索できるため、グループを切り替えて何度も探し直す手間を減らせます。

別拠点のセラーに在庫が残っているかどうかを一度の検索で確認できるのも実務向きの改善点です。

さらに、画面切り替えや一覧表示など日常操作の待ち時間を減らすため、アプリ内部の処理を見直して全体の動作も高速化しています。

先行利用店舗からは、営業前後の限られた時間でも迷わず進めやすくなったことや、スタッフ間の引き継ぎがしやすくなったことを評価する声が寄せられています。

業務用ワイン管理の現場で、棚卸を止めない運用を目指す機能刷新として注目されそうです。

業務用ワイン管理アプリ「winecode」の紹介でした。

よくある質問

Q. winecodeの「分割棚卸」とはどんな機能ですか？

A. 棚やエリアごとの空間軸、日をまたいで進める時間軸、複数スタッフで同時に作業する人軸で棚卸を分割できる機能です。

店舗規模やシフト体制に合わせて組み合わせて使えます。

Q. 今回の更新で棚卸作業はどう変わりますか？

A. 未棚卸ワインが一覧の先頭に集約され、保管場所を確認しながら作業できるようになります。

どこから手をつけるべきか分かりやすくなり、確認漏れや探し物の負担軽減につながります。

Q. winecodeは無料で使えますか？

A. winecodeの料金は無料で、有料プランも用意されています。

Webアプリのほか、iOSアプリ、Androidアプリでも利用でき、業務用のワイン在庫、販売管理に対応します。

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