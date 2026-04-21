藤井 風『Coachella 2026』2週目パフォーマンスから「Prema」ライブ映像公開
藤井 風が日本時間19日、アメリカ・カリフォルニア州インディオで開催された音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』の2週目に出演。2週目のライブパフォーマンスの中から「Prema」の映像が、同フェスのYouTubeチャンネルで公開された。
【動画】藤井 風、『Coachella 2026』2週目パフォーマンスから「Prema」ライブ映像
公開されたのは、コール＆レスポンスから始まるライブアレンジで展開される「Prema」。後半では情熱的なピアノソロからのピアノを弾きながらの歌唱となり、見どころたっぷりの内容となっている。
藤井は1週目、2週目ともに同じセットリストでパフォーマンスしたが、2週目では「死ぬのがいいわ」のパフォーマンス前に、同フェスに出演しているBIGBANGの「BAD BOY」をカバー。「死ぬのがいいわ」は「BAD BOY」からインスピレーションを受けた一曲と明かしており、そのパフォーマンスにG-DRAGONがインスタグラムのストーリーズ機能でリアクションするなど、世界で活躍するアジアのアーティスト同士のつながりにも注目が集まった。
【動画】藤井 風、『Coachella 2026』2週目パフォーマンスから「Prema」ライブ映像
公開されたのは、コール＆レスポンスから始まるライブアレンジで展開される「Prema」。後半では情熱的なピアノソロからのピアノを弾きながらの歌唱となり、見どころたっぷりの内容となっている。