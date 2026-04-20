韓国発「マーティンキム」が原宿に旗艦店をオープン

韓国発のブランド「マーティンキム（Matin Kim）」が、原宿にフラグシップストアを出店する。開業日は4月26日。

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マーティンキムは自由でラフなムードを特徴とし、日常のさまざまなシーンに自然と溶け込むファッションカルチャーを提案している。2023年10月に日本に上陸し、日本の公式サイトと公式オンラインストアをオープン。2024年11月には韓国ファッションプラットフォーム「ムシンサ（MUSINSA）」と日本における総代理店契約を締結し、翌年4月末に渋谷ミヤシタパークへ日本初の常設店舗を出店した。その後、名古屋PARCOへの出店など、日本におけるオフライン展開を拡大している。

ブランド初の単独出店となる原宿フラグシップストアは、2フロア構成で売場面積は約59坪。オープン時には、2026年春夏シーズンの最新コレクションに加え、ブルーとライトブルーの2色の店舗限定バッグ（1万9743円）を揃える。そのほか、店頭での購入金額に応じてノベルティを先着で配付する。

◾️マーティンキム 東京フラッグシップストア

所在地：東京都渋谷区神宮前4丁目26−30

オープン日時：2026年4月26日（日）

営業時間：12:00〜20:00