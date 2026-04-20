◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ女子 チャンピオンシップ準決勝 第３日（２０日、佐賀・ＳＡＧＡアリーナ）

１勝１敗で迎えた運命の第３戦で、元日本代表の中田久美監督が率いるレギュラーシーズン（ＲＳ）２位のＳＡＧＡ久光スプリングス（ＳＡＧＡ久光）が決勝進出を果たした。ＲＳ３位で初のチャンピオンシップ（ＣＳ）に進んでいたＰＦＵブルーキャッツ石川かほく（ＰＦＵ）に対して０ー２から大逆転、フルセットの死闘を制し、昨季は果たせなかった決勝進出を決めた。

最後は気持ちの勝負だった。３０００人を超える地元ファンの大歓声に後押しされたＳＡＧＡ久光が、決勝への“切符”をつかんだ。ＰＦＵに粘られながらもマッチポイントから最後は相手のレフトからのスパイクをブロックだ。日本代表の北窓絢音、荒木彩花らは抱き合い、涙を流す選手もいた。中田監督も選手を抱き寄せ、安堵（あんど）の笑みを浮かべた。

崖っぷちから奮起した。０ー２で迎えた第３セット。１３―１４の劣勢の場面で中田監督は、セッターに籾井あきを入れる二枚替え。苦しい流れを断ち切ると、２１―２０の場面で日本代表のネクストヒロイン候補・北窓がサービスエースを決め、２５―２２で取り返した。第４Ｓもセッター・栄絵里香の冷静なトスワークで日本代表のミドルブロッカー・荒木のクイックが効果的に決まり、２５―１９でセットを連取した。２―２の最終Ｓは相手の大砲・バルデスのスパイクを北窓らがブロックで封じ、執念の勝利を手にした。

今季から東京五輪代表を率いた中田監督が、指揮を執り、ＲＳは２位。ＲＳ４４試合の長いシーズンを「少数精鋭で戦ってきた」と栄主将は話す。前週の準々決勝ではホームで７位の群馬から２連勝し、４強入り。準決勝は１８日の第１戦は１―３でＰＦＵに敗れたが、１９日の第２戦はフルセットで競り勝っていた。２５日から始まる決勝（横浜ＢＵＮＴＡＩ）では、準決勝で日本代表エースの佐藤淑乃らを擁するＮＥＣ川崎を倒して勝ち上がった、昨季女王・大阪Ｍと激突する。

◆チャンピオンシップ レギュラーシーズン（ＲＳ）の成績上位８チームが進み、ノックアウト方式で実施。２戦先勝で１勝１敗の場合のみ第３試合を行う。準々決勝と準決勝はＲＳの上位チームのホームで催し、１位と８位、２位と７位、３位と６位、４位と５位が対戦。決勝は２５日〜２７日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開催し、日本一を決める。