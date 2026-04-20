「男いないの？」「アバズレなの？」 畑芽育＆志田未来に反響 ドラマ『エラー』でぶっちゃけ演技
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）の第2話が、19日に放送され、冒頭から「アバズレ」ワードが飛び交う展開となった。
【動画】オフショットでも仲良すぎ…畑芽育と志田未来が『エラー』ポーズ共演
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
第1話では、引っ越しをきっかけにユメと未央が偶然出会い、仲良くなっていく様子が描かれた。一方、ラストでは、未央の母が転落死した直接の原因がいきなり判明。ユメが不運にも突き落としてしまう場面が、驚きを誘った。
視聴者が心配する一方、第2話ではユメと未央の距離がさらに近づいた。初回ではイカをさばいて楽しんだ2人だったが、今回はいきなりカニにむしゃぶりつきながら「友だち？いや違うか」などと互いを探り合った。
ユメは「男いないの？」と向け、未央は「人並みじゃない？時々盛り上がってさ、わー！みたいな、ぶっちゅー！みたいになったことあるけど」とぶっちゃけ。すると、ユメは「アバズレなの？」とツッコみ、未央は「アバズレって映画の字幕でしか見たことないんだけど」と爆笑。何でも言い合える関係になったことがうかがわれた。しかし、そこへ警察が訪れ、第2話ラストでは思わぬ展開となった。
SNSでは「アバズレなんて何年ぶりくらいに聞いた」「ユメちゃんと未央さんのカニタイムの邪魔すんとちゃうぞ警察ゥ!!!」「こんなにも絶望的な展開なのに、ユメと未央の仲だけは壊れて欲しくない、続いて欲しいと願ってしまう」などと反響。
さらに、「オープニングの明るさが何とも違和感なまさにエラーな感じ」「楽しいの中に（ハサミの）グサグサが混じってくる蟹パーティー」など深い感想も寄せられている。
TVerで見逃し配信を実施。
【動画】オフショットでも仲良すぎ…畑芽育と志田未来が『エラー』ポーズ共演
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
視聴者が心配する一方、第2話ではユメと未央の距離がさらに近づいた。初回ではイカをさばいて楽しんだ2人だったが、今回はいきなりカニにむしゃぶりつきながら「友だち？いや違うか」などと互いを探り合った。
ユメは「男いないの？」と向け、未央は「人並みじゃない？時々盛り上がってさ、わー！みたいな、ぶっちゅー！みたいになったことあるけど」とぶっちゃけ。すると、ユメは「アバズレなの？」とツッコみ、未央は「アバズレって映画の字幕でしか見たことないんだけど」と爆笑。何でも言い合える関係になったことがうかがわれた。しかし、そこへ警察が訪れ、第2話ラストでは思わぬ展開となった。
SNSでは「アバズレなんて何年ぶりくらいに聞いた」「ユメちゃんと未央さんのカニタイムの邪魔すんとちゃうぞ警察ゥ!!!」「こんなにも絶望的な展開なのに、ユメと未央の仲だけは壊れて欲しくない、続いて欲しいと願ってしまう」などと反響。
さらに、「オープニングの明るさが何とも違和感なまさにエラーな感じ」「楽しいの中に（ハサミの）グサグサが混じってくる蟹パーティー」など深い感想も寄せられている。
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