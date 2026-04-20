ILLITモカ、体調不良のため活動休止を発表「十分な休養が必要との診断」活動再開時期は未定
【モデルプレス＝2026/04/20】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）のモカ（MOKA）が、当面の間活動を休止することがわかった。20日、所属事務所のBELIFT LABより発表された。
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公式サイトでは「MOKAは最近、体調不良により医療機関で診察を受け、医師より継続的な治療および十分な休養が必要との診断を受けました。本人は活動への強い意志を持っておりますが、当社はアーティストの回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました。これに伴い、当面予定されているILLITのスケジュールには、MOKAがやむを得ず不参加となることをお知らせいたします」と発表。なお、活動再開の時期については「回復状況を慎重に確認したうえで改めてご案内いたします」としている。
最後には「MOKAが健康な姿で再びファンの皆様の前に立てるよう、全力でサポートしてまいります。GLLITの皆様も、温かい応援と励ましをお送りいただけますようお願いいたします」と伝えている。（modelpress編集部）
［NOTICE］ILLIT MOKAの健康状態およびスケジュールに関するご案内
こんにちは。BELIFT LABからのお知らせです。
ILLITのメンバーMOKAのスケジュールについてご案内いたします。
MOKAは最近、体調不良により医療機関で診察を受け、医師より継続的な治療および十分な休養が必要との診断を受けました。
本人は活動への強い意志を持っておりますが、当社はアーティストの回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました。
これに伴い、当面予定されているILLITのスケジュールには、MOKAがやむを得ず不参加となることをお知らせいたします。
活動再開の時期については、回復状況を慎重に確認したうえで改めてご案内いたします。
MOKAが健康な姿で再びファンの皆様の前に立てるよう、全力でサポートしてまいります。
GLLITの皆様も、温かい応援と励ましをお送りいただけますようお願いいたします。
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◆モカ、活動休止を発表
公式サイトでは「MOKAは最近、体調不良により医療機関で診察を受け、医師より継続的な治療および十分な休養が必要との診断を受けました。本人は活動への強い意志を持っておりますが、当社はアーティストの回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました。これに伴い、当面予定されているILLITのスケジュールには、MOKAがやむを得ず不参加となることをお知らせいたします」と発表。なお、活動再開の時期については「回復状況を慎重に確認したうえで改めてご案内いたします」としている。
◆全文
［NOTICE］ILLIT MOKAの健康状態およびスケジュールに関するご案内
こんにちは。BELIFT LABからのお知らせです。
ILLITのメンバーMOKAのスケジュールについてご案内いたします。
MOKAは最近、体調不良により医療機関で診察を受け、医師より継続的な治療および十分な休養が必要との診断を受けました。
本人は活動への強い意志を持っておりますが、当社はアーティストの回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました。
これに伴い、当面予定されているILLITのスケジュールには、MOKAがやむを得ず不参加となることをお知らせいたします。
活動再開の時期については、回復状況を慎重に確認したうえで改めてご案内いたします。
MOKAが健康な姿で再びファンの皆様の前に立てるよう、全力でサポートしてまいります。
GLLITの皆様も、温かい応援と励ましをお送りいただけますようお願いいたします。
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