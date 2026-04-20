2021年に亡くなった神田沙也加さんの元恋人として知られる前山剛久。その言動がたびたびSNSをざわつかせるが、“バラエティ路線” で復帰する気配を見せ、波紋を呼んでいる。

発端となったのは、4月18日に前山のTikTokやYouTubeに投稿された動画だ。

「《無職になった前山剛久を田舎へ置き去りにしてみた》と題し、自宅でゲームをしていた前山さんがスタッフに田舎へ連れていかれるという内容でした。軽快なBGMやカラフルなテロップなどの編集が施され、バラエティ番組のような構成になっています」（スポーツ紙記者）

前山は、2022年に所属していた事務所を退所し、2025年12月に六本木のメンズラウンジで働き始めたことを報告。本誌「Smart FLASH」も12月末に前山が店を訪れた女性に接客する様子を報じた。ただ、ラウンジでの仕事は長く続かなかった。

「3月1日、前山さんのラウンジの同僚であるYUKIYAさんのYouTubeで、対談がおこなわれました。動画内で、前山さんは神田さんと交際していた当時のことに言及。

前山さんには当時付き合っていた彼女がいたそうですが、『そのとき仕事にすごく悩んでいる時期で、自分も結果を出していくには、元カノではなく、この子（神田さん）のほうがいいなと思って』と、今後の仕事を考えて神田さんを選んだことを明かしたのです。

しかし、前山さんに関しては、交際中に神田さんへ暴言を吐いていたことが報じられ、本人も2024年8月の『週刊女性』のインタビューでその事実を認めていたため、対談はSNSで炎上しました。

結局、3月10日に前山さんはInstagramで店をやめたことを報告したのです」（芸能記者）

メンズラウンジを退店して1カ月が経ち、新たな活動に取り組む様子を見せた前山。ただ、Xでは《頼むから大人しくしといてくれ》《懲りずにまだ前に出てくるのか》など、厳しい声があがっている。

そんな反発ムードとは裏腹に、前山は19日のYouTubeで「無職になった前山剛久を田舎へ置き去りにしてみた」の第2話を投稿し、着々と “復帰” への準備が進んでいるようだ。

「第2話は、スタッフとともに、山奥へ車で向かう道中を映していました。スタッフからラウンジ店を退店した後のことを聞かれ、前山さんは『ほぼ家出てへんかったよな。やめたての瞬間は食事もあまりできなかった』と、家にとじこもっていたと告白。

続けて、『5キロくらいやせたんちゃうかな』と “激やせ” したことを明かしました。映像を見ると、たしかに頬がコケているように見えます。

前山さんは2月に勤務先のラウンジをプロデュースし、YouTuberとして活動する “黒崎店長” のチャンネルに出演した際、『自分はこの世界でトップになりたいです』と夜の世界でナンバーワンになる目標を語っていました。

しかし、わずか3カ月で店をやめ、バラエティ企画のような動画を投稿したことから、“タレントへの未練” を感じる人もいたようです」（同前）

俳優をやめ、ラウンジをやめ、“バラエティ路線” にかじを切る前山の目指すものは、はたして──。