【ゼノンコミックス 新刊】 4月20日 発売

「まきばのカルテ 産業動物臨床獣医師 三海佑」書影

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コアミックスは本日4月20日に、ゼノンコミックスの新刊9作と、電子書籍タイトル1作品を発売する。

発売されるのは、新刊「まきばのカルテ 産業動物臨床獣医師 三海佑」第1巻、「呂⾊麗の冥婚論」第1巻、「マトリの推し事 芸能⼈の家宅捜索をやりたくて」第3巻、「今⽇からCITY HUNTER」第18巻、「19番⽬のカルテ 徳重晃の問診」第13巻、「夜分に吸⾎失礼します。」第8巻、「ギルデッド・セブン」第3巻、「妖精戦⼠アミュレージュの サポーターになりまして」第3巻、「あおのたつき」第19巻。電子書籍タイトル「モグランド」第6巻。

ゼノンコミックス新刊

「まきばのカルテ 産業動物臨床獣医師 三海佑」第1巻

価格：770円

原作：濱原蓮氏 作画：十束椿氏 監修：山村文之介氏

□1話試し読みのページ

【試し読み】【あらすじ】

牛や馬など“食べ物をつくる動物”を専門に診る、産業動物臨床獣医 師・三海佑。彼は、“動物”と“人”を救うため、今日も北の大地をひ た走る！ひとりで35頭の牛の世話をする青年、難産が続く牛を育 てる夫婦、怪我をした牛の屠畜に納得できない少女……。まだ誰 とちく も知らない畜産医療のリアル、 心揺さぶる人間ドラマがつまった 注目の第１巻！

「呂⾊麗の冥婚論」第1巻

価格：792円

著：星来氏

□1話試し読みのページ

【試し読み】【あらすじ】

挙式を目前に控えた女性・静は、不慮の事故で最愛の恋人 ジン を失ってしまう。「彼にもう一度会いたい」そう念じて、 怪しげな降霊術者や宗教に頼っては、静は騙される日々を 繰り返していた。 そんな絶望の淵に立つ彼女の前に現れた のは、“冥婚相談士”を名乗る呂色という人物で……。

「マトリの推し事 芸能⼈の家宅捜索をやりたくて」第3巻

漫画：清家孝春氏 取材協力：廣畑徹氏（元厚生労働省麻薬取締部捜査第一課長）

価格：792円

□1話試し読みのページ

【あらすじ】

麻薬取締官・城戸久美子の次なる推しは、Vライバー・羽志田レイ。鼓膜を震わす魅力的なその声音にハマる久美子。そんなある日、違法薬物の調査のため組織犯罪対策課とタッグを組むことに。その中に同じく羽志田レイを推す同志の姿を見つけ声をかけるも、自身が厄介オタク「まりてゃ」だと知られると殴りかかられ……。一方、羽志田レイは激務に耐えかね、LSDに手を出していた！

「今⽇からCITY HUNTER」第18巻

価格：770円

漫画：錦ソクラ氏 参考書／「CITY HUNTER」北条司

□1話試し読みのページ

【あらすじ】

ホテルでの敵の襲撃を乗り越え、ついに撮影当日を迎えた優希と嗕一行。そんな中、嗕の前に立ちはだかったのは、ナイフを持った沙織だった！最も戦いにくい相手に嗕はどう向き合うのか！

「19番⽬のカルテ 徳重晃の問診」第13巻

価格：792円

著：富士屋カツヒト氏 医療原案：川下剛史氏

□1話試し読みのページ

【あらすじ】

サッカーの試合中に、突然、激しい動悸に襲われた男子高校生。“普通”ができずに社会に馴染めない会社員。心の病か、体の病か。誰もが向き合う不安と戦うために、総合診療医は患者一人ひとりと向き合っていく。

「夜分に吸⾎失礼します。」第8巻

価格：770円

著：あみだむく氏

□1話試し読みのページ

【あらすじ】

真祖ナハトの目的は、自ら吸血鬼にした赤子を人間に戻すことだった。ナハトの切なる想いを知った小夜は、その願いを叶えることができるのか！？そして、帰ってきた日常。だがその裏で、小夜の吸血鬼としての力は増し、日々は歪み始める……。

「ギルデッド・セブン」第3巻

価格：792円

著：カラスマタスク氏

□1話試し読みのページ

【あらすじ】

荒野の地下で行われるデスゲームに参加することになった、ケイゴ、リンカーン、リリィたちだったが、賞金目当ての強者たちに大苦戦。坂本龍馬など、英傑たちも参戦してきて大混戦に！そして、ラ・ヨローナを裏から操る黒幕が登場。その人物はケイゴも知る意外な人物だった！？

「妖精戦⼠アミュレージュのサポーターになりまして」第3巻

価格：770円

著：クロノヤミ氏

□1話試し読みのページ

【あらすじ】

5人の少女戦士たちと同居しながら、順調に彼女たちとの信頼関係を育む透。憧れの人・紅羽との距離も少しずつ縮まって……。しかしある時、謎の敵に紅羽の記憶が奪われてしまう！ふたりの恋と、地球の平和が脅かされる、最終巻！

「あおのたつき」第19巻

価格：847円

著：安達智氏

□1話試し読みのページ

【あらすじ】

五匹の小さな白狐神・朧 おぼろ 神が、ある日突然荒々し のかみ く仾変し、朧神の側にい る怒丸は、憔悴しきって いた。他の宮司が手を尽 くすも、その行動はこと ごとく裏目に。そんな困 り果てた一同の前に、あ の男が現れて……！？

電子書籍タイトル

「モグランド」第6巻

価格：759円

著：水ポテト氏

□1話試し読みのページ

【あらすじ】

捕らわれた仲間を救うため、カルト教団の監獄へ突入した犬髪たち。しかし、そこにいたのは別の生贄たちだった。 一方、別の場所から脱出を試みていた模具たちの前にも、教団の幹部たちが次々と立ち塞がり、状況は絶望的に！