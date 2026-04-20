◇インターリーグ パドレス2―1エンゼルス（2026年4月19日 アナハイム）

パドレスが接戦を勝ちきり、エンゼルスに連勝。ナ・リーグ西地区首位のドジャースに0.5ゲーム差に迫った。

4回2死二塁、ボガーツの中前打で先制。1―0の7回にはジョンソンが2死一、二塁から左前打を放ち、2点目をたたき出した。投手陣は先発のキングが5回1安打無失点と好投。リリーフ陣が安定して回を重ね、2―1の9回からは絶対的守護神のミラーが登板した。

ミラーは先頭のペラザをスライダー3球で三ゴロに仕留め、続くグリッソムをスライダーで空振り三振。最後はオハピーをこの日最速の102.9マイル（約165.6キロ）直球で追い込み、スライダーで空振り三振に仕留めて3者凡退で締めくくった。盤石の投球でメジャートップの8セーブ目をマークした。

5カード連続勝ち越しとなり、直近10試合は9勝1敗とスタートダッシュに成功。同地区最大のライバル・ドジャースとの今季初めての対戦は1カ月後の5月18日（日本時間19日）からの本拠での3連戦。マッチレースとなっていくのかが、注目される。