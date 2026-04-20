◇体操全日本個人総合選手権最終日（2026年4月19日 群馬・高崎アリーナ）

10月の世界選手権（オランダ）の代表選考を兼ねて男子決勝が行われ、東京五輪2冠の橋本大輝（24＝日本生命・セントラルスポーツ）が予選との合計170・114点で内村航平以来史上2人目の6連覇を達成した。床運動でミスが出るも得意種目の鉄棒で全体1位の15・000点をマークして逆転に成功。岡慎之助（22＝徳洲会）が0・216点差で3年連続の2位となった。5月のNHK杯（東京）が最終選考会となっている。

24年パリ五輪3冠の岡は、鉄棒で橋本の直前に演技。14・900点と暫定1位の得点でプレッシャーをかけたが、橋本に上回られた。「（橋本は）凄い余裕があった。どっちに転ぶか分からなくて楽しかったです」と苦笑いで振り返った。初の全日本制覇はならなかったが、5月のNHK杯では逆に3連覇がかかる王者として挑む。「自分を奮い立たせてくれる存在」という橋本との再戦に備える。

▽体操の世界選手権代表選考 男女ともに5枠で、男子は全日本選手権の得点を持ち点に争うNHK杯で上位3人が決定。1、2位は愛知・名古屋アジア大会代表も兼ねる。団体総合の戦力となる種目特化枠で2人を選ぶ。女子は全日本の得点の半分を持ち点とするNHK杯で上位4人が決定。1〜3位はアジア大会代表も兼ねる。残り1人は団体総合のチーム貢献度で選ぶ。