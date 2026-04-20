俳優の柴咲コウが19日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・15）に「リモートインタビュアー」のコーナーにゲスト出演。俳優、歌手の福山雅治（57）主演の人気ドラマシリーズ「ガリレオ」のヒロイン交代劇の“真相”を明かした。

「ガリレオ」シリーズはフジテレビで2007年に第1シーズンが放送され、柴咲はヒロインの内海薫役を演じた。だが、2013年の第2シーズンでは、柴咲は少しの出演で、ヒロインは吉高由里子演じる岸谷美砂となった。

第2シーズンに出演していたお笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑から「柴咲さんがご自身でヒロイン交代を申し出たって聞いたんですけど、それは本当ですか？」と聞かれた柴咲は「半分本当ぐらいな感じで」と答え、「1では薫という役をやらせていただいて、ドラマでもたっぷりと湯川先生と絡みがあって押し問答があって、映画も撮ってっていう所で、新たにそういった続編を作るっていう時には、シリーズで予定調和になっていくっていうのは、どうなのかな？みたいな話しましたし、何か湯川先生の隣には、関係性としても、慣れていないような方がいらっしゃった方がいいんじゃないかな、と恐れ多くも意見した気がします」と説明した。

モデルの大政絢が「俳優として自ら出番を減らす提案をするのは、勇気が必要だったとかはなかったんですか？」と聞くと「そういう計算ができればいいんですけど、しないで直感的に言ってしまうので。そうか、そういうこと言ったら出番なくなるな、みたいな…」と笑った。

澤部は「シーズン2、そういう訳で柴咲さんほぼ出ていないんですけど、打ち上げの時にバーンって出てきて、福山さんが演奏して、柴咲さんが歌うみたいな。覚えてらっしゃいます？」と聞くと「覚えていないです」とまさかの答え。澤部は「俺、うおっ、芸能界って震えながら見ていたんですよ！」と言い、共演者を笑わせた。