「レース」を“カジュアル”に着こなす！【niko and ...】脱マンネリにきく「お手本コーデ」

「レース＝甘い」の考えは、もう古いかも。インティメイトルックが注目されている今季は、ラブリーではなくあくまで自然体に、カジュアルにレースを取り入れるのがおすすめです。【niko and ...（ニコアンド）】のレースアイテムなら、ラフなアイテムとミックスしてもちょうどいいバランスの着こなしが楽しめる予感。脱マンネリにもなるお手本コーデをぜひ参考にしてみて。

メンズライクなラガーシャツからレースをチラ見せ

【niko and ...】「2WAYバテンフリルキャミスカート」\6,600（税込）

ゆるサイズのラガーシャツから、レースインナーをチラ見せしたスタイル。カジュアルなコーデに甘さのあるレースをプラスすることで、抜け感のあるバランスに仕上がります。ちなみにこのレースインナーは、巻きスカートとしても使える2WAY仕様。着こなしの幅が広がり、アレンジ次第でさまざまなスタイルが楽しめます。

軽やかなレースベストを羽織れば定番トップスが新鮮な表情に

【niko and ...】「レース & メッシュ2WAYベスト」\6,600（税込）

プリントT & ワイドジーンズのラフなコーデに、レースのベストをプラス。いつものスタイルもレースの華やかさが加わることで、今っぽい印象に。透け感のあるメッシュ構造のベストだから、重たく見えず軽やかにレイヤードできるのも◎ ベストのフードは取り外し可能、裾・ウエストを絞れる設計で、シルエットのアレンジも楽しめます。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。