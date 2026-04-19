「宿題やめたら学力上がった」チャイムも制服もなくし、携帯持ち込みOKを実践した元・中学校長が語る先生の思い込みを壊す方法

携帯持ち込み禁止、制服、宿題……学校に根付く数々のルールは、本当に子どものためになるのか。世田谷区立桜丘中学校・元校長の西郷孝彦氏が校則を撤廃してきた事実が問いかけるのは「教育の常識」はそもそも誰のために存在しているのか、という根本的な疑問だ。そして、実際に校則や慣習を変えるうえで本当に難しいのは、生徒への対応ではなく、先生たちのマインドを変えることだという。

【写真】世田谷区立桜丘中学校元校長の西郷孝彦氏

書籍『公教育をあきらめるな！』より一部を抜粋・再構成し、その手法の一部を解説する。

いらないものをなくす。チャイムと宿題

宝上 チャイムもなくされたんですね。

西郷 2023年に亡くなった坂本龍一さんが、かつてテレビ番組で、出演者から「いい音と悪い音はありますか？」という質問をされて、その答えがとても良かった。「音楽を作っている自分が、こういう回答をするのも変ですけれども、人間が作った音というのは、いいのはあんまりありません。自然の音はだいたいいい音です」と言うんですね。

その後にさ、「よく商店街とかで決まった時間に鳴るチャイムが最低ですね、あれを日本の人がみんな聴いているのは悲しくなります（笑）」と続けた。

その時、僕は「あっ、学校のチャイムも同じだ」と思ったのね。坂本さんも本当に耳が敏感で、通学の混んだ電車の中で、目を閉じていろいろな音を聞き分けながら遊んでいたというエピソードがあるんだけど、その坂本さんがチャイムは大嫌いだと。

だから、そういう感覚。

美的感覚からもチャイムというのは、芸術家は耐えられないんですよ（笑）。僕も全然ダメで、桜丘中学校に行った最初の日に、校長室のスピーカーを取っちゃった（笑）。何しろ押しつけがましいチャイムが大嫌い。

宝上 チャイムがなくても問題なく学校が機能するという確信はあったんですか？

西郷 たまたまうちの子が通っていた小学校はチャイムが鳴らなかったんだよ。ごく普通の公立の小学校だよ。僕もある日、授業参観で行って気がついたんだけど、小学生がみんな自発的に教室に行くんだよ。特に午前中の「中休み」といって15分の休み時間があるの。

わーって校庭で遊んでいる小学生を見て、チャイムがないのにどうするんだろうって見ていたんだ。そうしたら、チャイムが鳴らないのに、時間になるとスーっとみんな子どもたちが教室へ戻って行くんだ。驚いたよ。

何だ、小学生でもできるんだ。じゃあ、中学生ができないわけないなと思って、学校で「うちもなくせない？」と言ったら、先生たちも納得してくれた。それまでチャイムが鳴らないと授業にちゃんと来られないと先生たちは思い込んでいた。僕もそう思っていた。それでまずはチャイムの鳴らない日というノーチャイムデーというのを作って、教員にも浸透させていった。

宝上 でも先生方がその日をどう捉えるか、というのがあるじゃないですか。実験をした結果、ほら、やっぱりチャイムあった方がいいじゃないかとなる。そういうケースはなかったですか。

西郷 いや、ノーチャイムで生徒が動けるかを試す日じゃないんだよ。ノーチャイムというイベントなんだよ。この日はチャイムは鳴らない。そしてチャイムが鳴らないことで、いろんなことが起こったっていい。

イベントだから、夏に桜丘中学校でやった浴衣の日と同じ。今日は浴衣を着て授業を受ける日、ああ、体育の授業は浴衣じゃできないなあとか、トイレは大変だなあとか、確かにいろいろ問題は起こるかもしれないけど、日常とは違う「チャイムが鳴らない」ということを楽しんでみようかと。

宿題やめたら学力上がった

宝上 そうなんですね。でも物理的になくすことは簡単だけど、先生たちのマインドというか、先生方は、その急激な変化に戸惑われなかったですか？

西郷 それは段階を踏んでいった。例えば生徒の制服の着用義務を一切なくす前に、まず土曜登校日は制服着なくていい日にしたりとか工夫をしました。やっぱりふだん、生徒の私服姿を見慣れていない先生たちの目には「制服を着ないと何だかおかしい」と見えてしまうので、慣れてもらうためには必要なことなんだ。

そうやってだんだん目が慣れてくると、何だ、別に制服なくたってみんな普通に勉強しているじゃないかとなる。

じゃあ制服が着られないことが原因で学校へ来られない生徒がいるぐらいなら、無理して着なくてもいいことにしましょうとなって、先生たちも納得する。そもそも東京の小学校には制服なんかあまりないから、ほとんどの小学校の先生は「制服が必要」なんて思ってもいない。

でも、地方の制服のある小学校には、「制服がある方が洗濯もしやすい」などとわけの分からないことを言っている先生も実際にいるんだ。完全に洗脳されている。

それを聞いた時には驚いたよ。だから、やっぱり段取りが必要で、それは子どもじゃなくて先生のために必要でした。

宝上 言われてみれば、何か学校の中は教員の思い込みだらけな気がします。宿題は出さなきゃいけない、提出しなきゃいけない。何かいっぱいある決まりごとが子どもも大人も、学校に入る前から決まっているみたいな。

西郷 宿題ね。桜丘中学校では塾に行っている子に宿題は一切出さなかったのね。塾の邪魔になるから。お金払って塾で勉強している人に、一律的にレベルが全然違うような宿出したって無駄じゃない。宿題やめたら学力上がったよ。受験に必要な個別最適な指導はみんな塾でやっている。

携帯と実証主義

宝上 実際に桜丘中学校に見学に行かせていただいた際にも、携帯も持ち込みOKで、それどころか、校内に生徒向けのWi-Fiまでセットされていたのを見て驚きました。

西郷 先ほどの制服の例とも重なるんだけど、生徒は携帯は持って来ていいんだけど、それも段取りが必要で、まずは土曜日だけは持って来ていいから始めた。土曜日は午前中授業だから、放課後携帯を持ってお出かけできるしね。時間はかかるんだよ。携帯を解放するのに2年かけている。

はじめは土曜日だけは持って来ていいとやっていたんだけど、特に大した問題もないし、広げてもいいんじゃないかとなった。それでもやっぱり心配する先生がいる。

だったら、免許制にしようというアイデアが浮かんだ。携帯の使い方という試験を課して、それで80点以上取ったら持って来ていいということにした。あるネットラーニングの会社が大学生向けに開発した「ネットリテラシー」の試験があってね。事情を話したらぜひ使ってくださいと。

大学生レベルの試験だから、みんな必死で勉強するんだけど、なかなか受からないんだ。洒落だよ。分かります？ 浴衣の日と同じ。面白いじゃない。子どもたちも面白いし、先生たちも面白い。

ずっと試験に落ちている生徒がいると、「ほら見ろ、勉強しないからだ。ふだんの勉強からしっかりやらないと、こういう時に困る」とか冗談言ったり。やっぱり学校生活を楽しまなきゃ。学校って本当に頭固い人の相手ばかりだけど、それを柔らかくしていく。

「今度、この携帯の試験は全部英語でやることにするから」とか冗談を言うと、子どもたちは「えー！」「嫌だー」と反応するの。楽しいでしょ！

宝上 試験を受けての免許制にして、その後どうなったんですか。

西郷 そこから半年経った頃には、免許制は廃止して全員OKにした。最後はだって、みんな受かっちゃってさ、試験をやる意味がなくなった。

あと、最初は授業中は必要ないから担任に預けなさいと言っていたんだけど、もう下校の時に返すのが大変でね。実際、保管する責任もあるから、「生徒から預かっていた携帯を壊すと弁償に7万円かかるよ」と先生方に伝えると、「絶対嫌だ。もう授業中も持っていていいことにしよう」ってなった。そういうふうに先生たちと楽しんで、わいわいやっていた。

宝上 職員会議がもうそういう雰囲気なんですね。

西郷 僕はいわゆる職員会議という会議が大嫌いなんだよ。くだらない議論は時間の無駄だし、ただの伝達事項の確認ならパソコンで十分でしょう。ネットが使えればもっと便利で、休暇を取っている先生でも確認できる。

僕は専門が科学だから、実証主義的な傾向が強い。会議で観念論的な議論を聞いていても説得力がないでしょ。声が大きな先生の意見ばっかりが通ったりしていて。

だから実証が必要なの。髪の毛はどんな長さでもどんな色でもいいクラスと、厳しく制限したクラスとで果たして非行の出現率に差異が出るかとか、やったらいいんです。きっと差異がないどころか、頭髪制限があるクラスの方が、非行の出現率が高いなどというデータが普通に出ると思う。

宝上 その実証主義による教育の検証はアメリカで進んでいますね。

西郷 だから、それこそ宝上さんが勤めていらっしゃるのは教育大附属という言わば研究機関なんだから、そういう実証研究をやって欲しいな。

教育大学は何か感覚が違うんだな。僕がある大学の教育学部附属小中学校に行った時も悲惨だった。コンピテンシーとかラーニングコンパスとか、横文字ばっかり言っていて、実証をしないんだ。実践をせずに机上の感覚で終わってしまっているんだ。

構成／木村元彦

公教育をあきらめるな！

西郷孝彦 宝上真弓 木村元彦

2026/3/17

1,133円（税込）

272ページ

ISBN： 978-4087214031

校則や定期テスト、宿題などを廃止して、東京都世田谷区立桜丘中学校を改革した伝説の校長・西郷孝彦。

その存在を知り衝撃を受けた宝上真弓は、すくさま西郷を訪ねる。以前、大阪の公立中学校で教師をし、生徒・学校との関係、教師としてのあり方、そして子育てに苦悩していた経験があったからだ。

生徒を縛りつける理不尽な校則、点数や数字だけで下される評価、意義を見いだせない勉強、その息苦しさからのいじめ・不登校、格差・分断の進む教育の現状…。

厳しさを増す公教育の現場での宝上の悩みは、現代の教師・親の多くが感じているものではないだろうか。この二人の問答を通して、今必要な公教育のあり方を探る。

この二人に加え、松井一郎大阪市長(当時)がコロナ禍に「緊急事態宣言が出されたら大阪市立の全小中学校でオンライン授業を行う」と突然発表したことにただ一人抗議した、大阪市立木川南小学校の元校長・久保敬、『崩壊する日本の公教育』の著者・鈴木大裕、ジャーナリストの木村元彦による大阪の公教育の問題点を追及した特別座談会も収録。