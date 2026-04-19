「タイヤの空気圧」が少し低いだけで”燃費”に影響する？ 見落としがちな車の管理ポイントとは

空気圧が燃費に影響する仕組み

タイヤの空気圧が低くなると、タイヤが柔らかくなり、路面との接地面積が広がります。一見すると安定性が増すようにも思えますが、その分タイヤの変形が大きくなり、転がり抵抗が増加します。この転がり抵抗が増えることで、車を前に進めるためにより大きな力が必要となり、結果としてエンジンに余計な負担がかかります。

エンジンの負担が増えれば当然ながら燃料消費も増えます。つまり、空気圧が低い状態は「走るたびに無駄な燃料を使っている状態」と言えるのです。逆に、適正な空気圧を維持していればタイヤの変形が抑えられ、スムーズに転がるため、効率よく走行することができます。



どれくらい燃費に影響するのか

一般的には、タイヤの空気圧が適正値よりも約20％低下すると、燃費はおよそ5％程度悪化すると言われています。この数字だけを見ると小さな違いに感じるかもしれませんが、年間で考えるとその影響は決して小さくありません。

例えば、年間1万km走行する車で燃費が15km/Lの場合、消費するガソリンは約667Lです。ここで燃費が5％悪化すると、余分に30L以上の燃料を使う計算になります。ガソリン価格によっては数千円単位の差になるため、長期的に見れば大きな節約ポイントと言えるでしょう。



空気圧が低下する原因

タイヤの空気圧は、特別なトラブルがなくても自然に少しずつ低下していきます。これはタイヤの素材や構造上、完全に空気を閉じ込めることができないためであり、避けられない現象です。一般的には1ヶ月で数％程度ずつ低下するとされています。

さらに、気温の変化も大きく影響します。気温が下がると空気が収縮し、タイヤ内の空気圧も低下します。そのため、特に冬場は意識して空気圧をチェックしないと、知らないうちに適正値を下回っていることも少なくありません。



見落としがちな理由

空気圧が低下していても、見た目だけでは分かりにくいという点が、多くの人がチェックを怠る理由のひとつです。多少空気圧が低くても車は普通に走れてしまうため、「問題ない」と感じてしまいがちです。

また、日常的にタイヤの状態を確認する習慣がない人も多く、異常が起きるまで気づかないケースもあります。しかし、その「少しの低下」が積み重なることで、燃費や安全性に影響を与えているのです。



適切な管理方法

空気圧の管理はそれほど難しいものではありません。理想的には月に1回程度、定期的にチェックすることが推奨されています。ガソリンスタンドやカー用品店では空気圧を無料で測定・調整できる場合も多く、給油のついでに確認するだけでも十分効果があります。

また、長距離ドライブ前には必ずチェックすることが重要です。適正な空気圧は車種ごとに異なり、運転席側のドア付近や取扱説明書に記載されています。その数値を基準に調整することで、最も効率の良い状態を維持できます。



燃費以外への影響にも注意

空気圧の低下は燃費だけでなく、安全性にも大きく関わります。例えば、タイヤの摩耗が偏ったり、ハンドリングが不安定になったりする原因になります。さらに、極端に空気圧が低い状態で走行すると、バースト（破裂）のリスクも高まります。

つまり、空気圧の管理は単なる節約対策ではなく、安全運転のためにも欠かせない重要なポイントなのです。燃費と安全の両方を守るためにも、日常的なチェックを習慣にすることが大切です。



まとめ

タイヤの空気圧は一見すると小さな要素に思えますが、燃費や安全性に大きな影響を与える重要な管理項目です。わずかな空気圧の低下でも燃費は確実に悪化し、年間では無視できない差につながります。定期的なチェックと適切な管理を行うことで、無駄な燃料消費を防ぎ、安全で快適なドライブを実現することができるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー