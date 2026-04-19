「タイヤの空気圧」が少し低いだけで”燃費”に影響する？ 見落としがちな車の管理ポイントとは

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車の燃費を気にする人は多いものの、「タイヤの空気圧」まで意識している人は意外と少ないかもしれません。しかし、この空気圧は燃費に大きな影響を与える重要な要素のひとつです。普段はあまり気にしないポイントですが、実は日常のちょっとした管理の差が燃料費の差として表れることもあります。   ここでは、その仕組みと具体的な影響、そして見落とされがちな理由について詳しく解説していきます。

空気圧が燃費に影響する仕組み

タイヤの空気圧が低くなると、タイヤが柔らかくなり、路面との接地面積が広がります。一見すると安定性が増すようにも思えますが、その分タイヤの変形が大きくなり、転がり抵抗が増加します。この転がり抵抗が増えることで、車を前に進めるためにより大きな力が必要となり、結果としてエンジンに余計な負担がかかります。
エンジンの負担が増えれば当然ながら燃料消費も増えます。つまり、空気圧が低い状態は「走るたびに無駄な燃料を使っている状態」と言えるのです。逆に、適正な空気圧を維持していればタイヤの変形が抑えられ、スムーズに転がるため、効率よく走行することができます。

どれくらい燃費に影響するのか

一般的には、タイヤの空気圧が適正値よりも約20％低下すると、燃費はおよそ5％程度悪化すると言われています。この数字だけを見ると小さな違いに感じるかもしれませんが、年間で考えるとその影響は決して小さくありません。
例えば、年間1万km走行する車で燃費が15km/Lの場合、消費するガソリンは約667Lです。ここで燃費が5％悪化すると、余分に30L以上の燃料を使う計算になります。ガソリン価格によっては数千円単位の差になるため、長期的に見れば大きな節約ポイントと言えるでしょう。

空気圧が低下する原因

タイヤの空気圧は、特別なトラブルがなくても自然に少しずつ低下していきます。これはタイヤの素材や構造上、完全に空気を閉じ込めることができないためであり、避けられない現象です。一般的には1ヶ月で数％程度ずつ低下するとされています。
さらに、気温の変化も大きく影響します。気温が下がると空気が収縮し、タイヤ内の空気圧も低下します。そのため、特に冬場は意識して空気圧をチェックしないと、知らないうちに適正値を下回っていることも少なくありません。

見落としがちな理由

空気圧が低下していても、見た目だけでは分かりにくいという点が、多くの人がチェックを怠る理由のひとつです。多少空気圧が低くても車は普通に走れてしまうため、「問題ない」と感じてしまいがちです。
また、日常的にタイヤの状態を確認する習慣がない人も多く、異常が起きるまで気づかないケースもあります。しかし、その「少しの低下」が積み重なることで、燃費や安全性に影響を与えているのです。

適切な管理方法

空気圧の管理はそれほど難しいものではありません。理想的には月に1回程度、定期的にチェックすることが推奨されています。ガソリンスタンドやカー用品店では空気圧を無料で測定・調整できる場合も多く、給油のついでに確認するだけでも十分効果があります。
また、長距離ドライブ前には必ずチェックすることが重要です。適正な空気圧は車種ごとに異なり、運転席側のドア付近や取扱説明書に記載されています。その数値を基準に調整することで、最も効率の良い状態を維持できます。

燃費以外への影響にも注意

空気圧の低下は燃費だけでなく、安全性にも大きく関わります。例えば、タイヤの摩耗が偏ったり、ハンドリングが不安定になったりする原因になります。さらに、極端に空気圧が低い状態で走行すると、バースト（破裂）のリスクも高まります。
つまり、空気圧の管理は単なる節約対策ではなく、安全運転のためにも欠かせない重要なポイントなのです。燃費と安全の両方を守るためにも、日常的なチェックを習慣にすることが大切です。

まとめ

タイヤの空気圧は一見すると小さな要素に思えますが、燃費や安全性に大きな影響を与える重要な管理項目です。わずかな空気圧の低下でも燃費は確実に悪化し、年間では無視できない差につながります。定期的なチェックと適切な管理を行うことで、無駄な燃料消費を防ぎ、安全で快適なドライブを実現することができるでしょう。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー