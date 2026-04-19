新作イイ感じーーーッッ！！【3COINS】揃えたくなる可愛さ♡「ピクニックアイテム」

今回は春の行楽シーンに活躍する【3COINS（スリーコインズ）】の「ピクニックアイテム」をご紹介します。デザイン性も機能性もバッチリで、持ち歩いてもおしゃれ！ どちらも、編集部スタッフが売切れ予想フラグを立てたので、欲しいと思ったら迷わずGETがおすすめです。

ひんやり感を軽減！ 持ち運びもラクラク「ファブリックレジャーシート」

ブルーのチェック柄がキュートな「ファブリックレジャーシート」\1,100（税込）。表面は触れ心地の良いファブリック素材ですが、裏面はアルミ素材。地面から伝わってくるひんやり感をおさえてくれそう。広げたときのサイズは約縦90 × 横140cmありますが、コンパクトにたためて持ち手が付いているので持ち運びやすいです。

熱中症対策も万全に！ ペットボトル6本が入る「保冷バッグ」

これからの季節に重宝しそうな「保冷バッグ」\660（税込）。内側にはアルミ蒸着加工が施されているので、飲物の冷たさをキープできそう。500mlのペットボトルを立てて入れられるサイズ感で、肩にかけられる持ち手つき。レジャーシートとセット買いして、お揃いにするのもあり！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N