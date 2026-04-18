２月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（２４）木原龍一（３３）組＝ともに木下グループ＝が１７日、今季限りで現役引退を発表し、直後に天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席。木原はグレーの袴姿、三浦はピンクの着物姿で出席し、話題を呼んだ。

出席後に取材に応じ、木原は「ペアをもっともっと日本の皆さまに知っていただけるように様々な活動に挑戦して、ゆくゆくは２人で指導者になれるように、様々なことを勉強させていただきたいなと思っています」と思いを語った。「２人で指導者に」という言葉はＳＮＳで注目を集め、「これからも二人三脚で進んでいく。本当に素敵すぎる関係やね」、「お二人の素晴らしい信頼関係が形を変えて次世代に繋がっていくんだと思うと寂しさより楽しみな気持ちでいっぱい」、「めっちゃ尊い」、「ペアとして終わりじゃない。『ゆくゆくは２人で指導者に』という言葉が重い」との声が上がっていた。

決断の理由などについては今後開催する会見で報告するとした。