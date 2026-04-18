「阪神４−３中日」（１８日、甲子園球場）

阪神が逆転勝利で連勝。対中日の開幕５戦５連勝は２リーグ制後初の快挙となった。現時点で首位・ヤクルトとのゲーム差は「０」。ナイターでヤクルトが巨人に敗れると首位に再浮上する。

試合は０−０で迎えた三回、２死から中野が死球で出塁。続く森下が左翼線二塁打を放ち、中野は一塁から激走で先制ホームを踏んだ。

だが、続く四回だった。先発の大竹が鵜飼に２ランを浴び、逆転を許す展開。それでも裏の攻撃で１死一、二塁から坂本の左前適時打で同点に追いついた。

互いに譲らぬ展開は六回、２死二、三塁のピンチで大島に中前適時打を浴び、再び１点のリードを許した。それでも七回だ。１死から中野が右前だで出塁すると、続く森下が右中間を破り中野が本塁に生還。激走でホームに滑り込んだ。マウンドには日本からトレード移籍したばかりの杉浦。佐藤輝が一ゴロに倒れ、大山が四球で一、三塁となった。

ここで打席に立った木浪が２−１から４球目、真ん中低めのカットボールをしぶとく右前に運び、試合を引っ繰り返した。先発の大竹は６回９安打３失点で勝敗がつかず、七回を無失点に抑えた湯浅が今季２勝目。八回を桐敷、九回を岩崎と、リリーフが無失点リレーでつないだ。

今季、先制した試合はこれで負けなしの９戦９勝。中日戦開幕５連勝は１リーグ時代の１９３８年秋以来で、２リーグ制導入以降では初めてのことだった。貯金７は今季最多タイで、土曜日は曜日別で唯一負けなしの４戦４勝となった。