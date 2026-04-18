おうち時間がもっと楽しくなる！スリコで見つけたハンドメイドアイテム3選

最近の3COINSは、アクセサリーや収納だけでなく、気軽に始められるハンドメイドアイテムも充実。材料がセットになっているので、初心者でもすぐに挑戦できるのが魅力です。

今回は、「作る時間」まで楽しめる、スリコの注目ハンドメイドアイテムを3つ紹介します。集中して取り組めるので、ストレス発散にもぴったりですよ。

楽しすぎてハマってしまう...

●モールドールセット（330円）

SNSで話題のモールドールを、おうちで簡単に作れるキット。ふわふわのモールをねじって形を作り、顔やリボンなどのパーツを付けるだけで、自分だけのドールが完成します。完成したモールドールは、バッグチャームにしたり、部屋に飾ったりして楽しめますよ。

親子でおそろいアイテムを作るのにもよさそうです。

●パンチニードルセット（880円）

ふわふわの毛糸を布に刺して模様を作るパンチニードルです。セットには布、毛糸、刺繍枠、専用ニードルまで入っているので、買ってすぐに作業できるのがうれしいところ。デザインはフラワーとバタフライの2種類あります。もこもことした立体感がかわいく、完成した作品は壁に飾ったり、小物置きのアクセントにしたりして楽しめますよ。

作り方の解説動画も用意されているので、「初めてで不安」という人にもぴったりです。

●キャンドルペイントキット（550円）

無地のキャンドルに絵の具で色を付けて、自分だけのオリジナルキャンドルを作れるキット。マーブル模様にしたり、花柄や文字を描いたりと、自由度の高さが魅力です。シンプルなキャンドルも、少し手を加えるだけでぐっと特別な雰囲気に。完成後はインテリアとして飾るのはもちろん、プレゼントにもおすすめです。

値段もお手頃で気軽に始めやすいスリコのハンドメイドキット。店頭やオンラインショップで購入できるので、気になったものから挑戦してみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部