子どもと一緒に楽しめる「給食レシピ」9選！あの味を自宅で再現しよう

新学期の給食がスタートするこの季節。ふと「あの給食をまた食べたい！」と思う人もいるはず。今回は、大人も子どももおいしく食べられる人気の給食レシピをご紹介します。きなこ揚げパンやカレーライスなど、思い出の味をぜひおうちで作って、家族みんなで楽しんでください。

おうちで楽しむ！定番&人気の給食レシピを紹介

給食のカレーライス

給食の定番、カレーライスのレシピをご紹介！ 市販のカレールウは使わず、カレー粉とコンソメ、薄力粉など、自宅にある材料で作った特製ルウが味の決め手です。辛いのが苦手な方はカレー粉を少なめにして作ると良いですよ。





子ども用を取り分けた後、大人用にカレー粉を足して辛さを調整できるので、家族全員が満足できるひと皿になります。大人も子どもも嬉しい優しい味わいの給食風カレーを、ぜひ今日のメイン料理にしてみてはいかがでしょうか♪給食のカレーライス｜Instagram（@tomo_mamaraku）スタミナ納豆丼出典：https://www.instagram.com

鳥取県の給食で人気No.1を誇るという「スタミナ納豆丼」。なんと納豆が苦手な子どもでもおいしく食べられるという、ママやパパの救世主ともいえるメニューです。丼ぶりとしてはもちろん、納豆巻きにもアレンジできます。



納豆が好きな方はもちろん、少し苦手意識がある方にもおすすめ！ 栄養満点でご飯がもりもり進む地域の給食レシピを、ぜひご家庭で試してみてください。

スタミナ納豆丼｜Instagram（@mami_tasu0208）給食の麻婆豆腐出典：https://www.instagram.com

子どももパクパク食べられる「給食の麻婆豆腐」です。このレシピの特徴は辛みがまったくなく、小さな子どもでもおいしく食べられること！ みじん切りにしたにんじんや長ねぎが入っているので、お肉や豆腐のタンパク質と野菜の栄養もしっかり摂れます。



子ども用を取り分けた後に豆板醤やラー油を足せば、大人も満足できる本格的な味わいに♪ 家族みんなで楽しめる麻婆豆腐を、ぜひご家庭で味わってみてください。

給食の麻婆豆腐｜Instagram（@suzu_mama_recipe）こまツナひじき

副菜に悩んだら、火を使わず電子レンジだけで作れる「こまツナひじき」を作ってみませんか。マヨネーズにごま油やめんつゆを合わせた最強のマヨダレが、小松菜やひじき特有の青臭さをしっかりとカバーしてくれます。



ツナやかつお節、すりごまの旨みもプラスすることで、野菜が苦手な子どもも思わず箸が止まらなくなるほどの美味しさに！ 栄養満点でパパッと作れる給食風の副菜を、ぜひ食卓に取り入れてみてください。

こまツナひじき｜Instagram（@suzu_mama_recipe）わかめごはん

給食の先生が作るどこか懐かしい味わいの「わかめごはん」。給食で親しまれてきた定番メニューは、子どもから大人まで楽しめるやさしいおいしさが魅力です。



食物繊維が豊富な海藻を手軽に取り入れられるのもうれしいポイント！ 子どもも食べやすく、日々の食卓にもぴったりの一品です。冷めるとほんのりお酒の香りが感じられるため、気になる場合は量を調整してくださいね。

わかめごはん｜Instagram（@aoi_eiyougohan）小松菜で作る菜飯

元保育園の管理栄養士が教える、給食で人気の「小松菜の菜飯」。栄養たっぷりな小松菜をみじん切りにして炒め、ご飯にサッと混ぜ込むだけで完成！ ごま油の香ばしい風味で、野菜が苦手な小さな子どもでも食べやすい味わいです。



小松菜以外にも、冷蔵庫に余りがちな大根やカブの葉で代用できる点も嬉しいポイント！ ついついおかわりしたくなる、お手軽な給食レシピです。

小松菜で作る菜飯｜Instagram（@ouchigohan.jp）和風バーベキューチキン

大人と子どもの好みが合わず、献立作りに悩むことはありませんか？ そんなときにおすすめなのが、こちらの「和風バーベキューチキン」です。



甘辛い醤油ベースのタレにすりおろしりんごを加えることで、まろやかさと美味しさが格段にアップ！ 子どもが喜ぶ味でありながら、大人も大満足のひと品に仕上がります。これからの季節、キャンプやバーベキューなどにもおすすめです！

和風バーベキューチキン｜Instagram（@ouchigohan.jp）

給食の味をおやつで存分に満喫♪

揚げないきなこ揚げパン出典：https://www.instagram.com

給食の大人気メニュー「きなこ揚げパン」ですが、なんと揚げずに作れます。作り方は、ロールパンに少量の油を絡めてトースターで焼くだけと超簡単！



比較的ヘルシーなうえ、面倒な揚げ油の処理も不要で後片付けが楽ちんです。きなこをまぶすのにポリ袋を使うため、洗い物も少ないですよ。お好みでバニラアイスを挟んでアレンジしてもOK♪ ご家庭で手軽に定番の味を再現してみてくださいね。

揚げないきなこ揚げパン｜Instagram（@osono0141）マカロニきなこ出典：https://www.instagram.com

保育園給食の定番おやつ「マカロニきなこ」も自宅で簡単に作れます。マカロニときなこというあまり馴染みがない組み合わせですが、食べてびっくり。まるでくず餅や安倍川もちのような、和の味わいが楽しめます♪



茹でたマカロニをきなこと和えるだけと簡単なので、子どもと一緒に作ることもできますよ。親子でのお菓子作りデビューにもぴったりです。

マカロニきなこ｜Instagram（@aya.tomiyama.nanohanakitchen）

おうち給食で家族みんなで盛り上がろう

大人にとっては懐かしい、子どもにとっては大好きな給食を自宅で再現すれば、食卓での会話もさらに盛り上がること間違いなし！ 新学期が始まった今、レシピを再現して、家族みんなでおうち給食を楽しんでみてくださいね。