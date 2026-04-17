ジュランジェのショーツ新作♡重ねない夏を叶える快適4分丈インナー登場

ジュランジェから、夏の不快感に寄り添う新発想のショーツが登場。「重ねない夏。」をテーマに、ペチコートとショーツを一体化した新アイテムは、暑さやムレに悩む女性の声から誕生しました。1枚でさらりと快適に過ごせる設計で、猛暑が続くこれからの季節にぴったり♡毎日のインナー選びを見直したくなる、注目の新商品です。

1枚で完結する新発想ショーツ

「ペチコートにもなる綿100％汗取り4分丈ショーツ」は、ペチパンツとショーツを一体化した新しいアンダーウェア。

ダブルクロッチ仕様により1枚で安心して着用でき、重ね履きのわずらわしさから解放されます。

おしりから太ももまでをしっかりカバーする4分丈デザインで、汗によるベタつきや摩擦も軽減。ペチコートや汗取りインナー、さらにはルームウェアとしても活躍するマルチな1枚です。

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綿100％で叶えるさらり快適感

素材には、汗を「抑える」のではなく「受け止める」ことを重視した綿100％を採用。ダブルガーゼや高島ちぢみといった天然素材が汗をしっかり吸収し、肌への張りつきやムレをやさしく軽減します。

冷感素材のような一時的な涼しさではなく、長時間着ても不快になりにくい快適さを実現。暑さの中でもストレスフリーな着心地をサポートします。

サイズ・カラー・価格詳細

サイズはS／M／L／LLの4展開。カラーは全5色（ダブルガーゼ4色／高島ちぢみ1色）で、好みに合わせて選べるのも魅力です。

価格はS／M／Lサイズが3,600円、LLサイズが3,800円（すべて税込）。2026年4月16日（木）より発売され、日本製の丁寧な仕上がりも安心ポイント。

ジュランジェのサイトや楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングなどのECモールで購入可能です。

※意匠登録出願中

重ねない快適さをこの夏に

暑さが厳しくなるこれからの季節、インナー選びを見直すことで毎日の快適さは大きく変わります。

「重ねない」という新しい発想を取り入れたジュランジェのショーツは、シンプルながら機能性に優れた一枚♡軽やかでストレスのない着心地を、ぜひこの夏体感してみてください。

毎日の暮らしを心地よく整える、新しい選択肢になりそうです♪