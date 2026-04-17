【漢字クイズ】「花霞」はなんて読む？春に見られる景色です！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

「霞」とセットになることで、春の景色をあらわす熟語となります。

果たして、正解は？

正解は、「はながすみ」でした！

花霞は、満開の桜の花を遠くから見たときの様子をあらわします。

遠目には、白く霞（かすみ）がかったように見えるために、このような言葉が生まれました。

「花」という字には、すべての花を代表する花という意味で、桜のことを指す用法があります。これは、特に古文などで多く目にする用法です。

また、霞は空気中の細かい水滴やチリが原因で、遠くの景色などがぼんやりと見える現象のことを指します。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）