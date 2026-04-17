【漢字クイズ】「花霞」はなんて読む？春に見られる景色です！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「花霞」はなんて読む？
「花」は小学校で習う簡単な漢字。
「霞」とセットになることで、春の景色をあらわす熟語となります。
いったい、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「はながすみ」でした！
花霞は、満開の桜の花を遠くから見たときの様子をあらわします。
遠目には、白く霞（かすみ）がかったように見えるために、このような言葉が生まれました。
「花」という字には、すべての花を代表する花という意味で、桜のことを指す用法があります。これは、特に古文などで多く目にする用法です。
また、霞は空気中の細かい水滴やチリが原因で、遠くの景色などがぼんやりと見える現象のことを指します。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部