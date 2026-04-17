漫画『アキはハルとごはんを食べたい おかわり！』（竹書房）の完結巻となる第5巻が4月16日（木）に発売された。

【画像】『アキはハルとごはんを食べたい おかわり！』試し読み

『アキはハルとごはんを食べたい』から7年。大人気を博したアキハルシリーズがついに完結。同居人から恋人に、そして最終巻となる『アキはハルとごはんを食べたいおかわり！』５巻では、さらに一歩踏み込んだ関係性になっていく。美味しくて作りやすい料理も満載。単行本にはレシピもついてくる。最終回後の描き下ろしを17P収録。アキとハルのちょっと先の姿も描かれる。描き下ろしのチラ見せがbamB！にて4月16日12時より配信。完結記念として、アキハルシリーズ全レシピ掲載の小冊子全員サービスを実施。詳しくは単行本の帯に掲載。書店特典も実施される。

高校の同級生で、大学からルームシェアを始めたアキ（秋吉純太）とハル（藤城春継）。料理担当のアキと片付け担当のハル。二人が毎日ごはんを作って食べるシンプルな日々が続いていたが、大学卒業と就職をきっかけに、友情以上恋愛未満だった二人の関係性が変化していく。

■完結記念キャンペーン＆イベント情報・「アキはハルとごはんを食べたい レシピ集」応募者全員サービス完結を記念して、シリーズ全レシピとたじまこと先生の描き下ろし漫画を収録した豪華小冊子の全員サービスを実施。応募方法：『アキはハルとごはんを食べたい おかわり！⑤』帯の応募台紙＋1000円の払込受領証詳しくは単行本の帯を確認。

・アニメイト抽選WEBサイン会完結を記念したWEBサイン会の開催が決定。詳細・お申し込み：アニメイト商品ページ

・コミックス発売記念リポストキャンペーンXのbamB！（@bam_B_info）アカウントをフォローして、該当のポストをリポスト。抽選で3名様にサイン入りカバー色校をプレゼント。

・コミックス発売記念「アキハルごはん作ってみた8」開催人気企画第8弾。XのbamB！（@bam_B_info）アカウントをフォローして、作中に登場した料理を作ってポスト。抽選で5名様に特製アクリルブロックプレゼント。

■書店特典アニメイト：描き下ろしペーパーコミコミスタジオ：描き下ろし1P漫画ホーリンラブブックス：描き下ろし4P漫画紀伊國屋書店本店：描き下ろしペーパーブックファースト新宿店：描き下ろしペーパーアニメイト新宿：描き下ろしペーパー特約店：描き下ろしペーパー電子版：描き下ろし1P漫画

■作家情報たじまこと漫画家・イラストレーター2017年デビューイラストレーターの経験を活かした美味しそうなごはん描写と、あたたかな作風に人気が集まる。著作：「アキはハルとごはんを食べたい」全3巻、「アキはハルとごはんを食べたいおかわり！」全5巻「グッドモーニング・サンシャイン」全3巻（竹書房）「水曜日のトリップランチ」全3巻（フレックスコミックス）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）