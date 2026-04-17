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海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説！「有事の金」暴落の裏側にある流動性クラッシュと金利上昇のダブルパンチ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで、「『有事の金』がなぜこれほどの暴落が起きたのか？裏側と今後の対策を解説します！」と題した動画で、安全資産とされてきたゴールドが歴史的暴落を記録した背景と、中東危機において投資家がとるべき具体的な対策について解説している。



宮脇氏はまず、最も運用成績が良いと期待されていたゴールドが、1月下旬の最高値5,300ドルから一時4,000ドルを割る勢いで「40年ぶりの歴史的な下げ幅」を記録したと指摘する。情勢不安は価格上昇の要因になるはずだが、なぜ下落したのか。



その理由として、宮脇氏はプロの投資家にとってゴールドが「一番売りやすい資産」であったことを挙げる。中東情勢の悪化でAI関連株などが下落し、損失補填のための現金が必要になった際、含み益が出ていて市場規模が大きいゴールドが真っ先に現金化されたという。さらに、プロの投げ売りによる「流動性クラッシュ」や、インフレ懸念に伴う米国債の金利上昇により、利息のつかないゴールドの保持コストが高くなった「金利上昇のダブルパンチ」が売りを加速させたと解説する。また、かつて主流だった「有事の円買い」についても、日米の圧倒的な金利差や、日本のエネルギー依存による莫大なドル流出の懸念を指摘し、「有事の円買いというのは、もう終わった話」であると語った。



今後の対策について宮脇氏は、今回の暴落は本質的な価値の低下ではなくプロの換金売りに過ぎないとして、「パニックで売らない」ことの重要性を説く。チャート上でも売り尽くしを示す「セリングクライマックスの兆候」が出ていると分析し、市場がクラッシュした時は優良資産を安く買う好機だと述べた。その上で、「分割で拾っていく」「現金の確保」といった戦略を提案した。最後に宮脇氏は「一連の危機的状況を冷静に見極め、資産を増やすためのチャンスとして捉えるべきだ」と動画を締めくくった。