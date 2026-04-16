マンC、ベルナルド・シウバの今季限りでの退団を発表…在籍9シーズンで19タイトル獲得に貢献「この旅に感謝したい」

マンC、ベルナルド・シウバの今季限りでの退団を発表…在籍9シーズンで19タイトル獲得に貢献「この旅に感謝したい」