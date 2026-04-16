【ATEEZ、NCT WISH、H2H、ALD1...】“お誕生日当日”に出演したアーティストも...♡ アジアの“本物”が集った「The Performance」最終日をレポート！[画像48枚]

2026年4月10日（金）〜12日（日）の3日間、Kアリーナ横浜にて『マイナビ presents The Performance』が開催されました。今回は最終日となる4月12日（日）の様子をお届け！J-POPとK-POPが共存した特別な1日の様子を、ぜひ最後までチェックしてください♡

今年も開催！豪華15組が出演『マイナビ presents The Performance』

今年で3年目を迎える、グローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』が、2026年4月10日〜12日、Kアリーナ横浜にて開催されました。 3日間で述べ5万人を動員し、全世界配信・リアルタイム視聴数は、述べ300万以上（3日間）を記録。 「本物以外、立ち入り禁止。」のキャッチコピーのもと、3日間で豪華グローバルアーティスト全14組が出演しました。 今回は、Opening PerformanceのMYERA、そして、aoen、ALPHA DRIVE ONE、THE JET BOY BANGERZ、xikers、Hearts2Hearts、NCT WISH、ATEEZの豪華7組が出演した、4月12日（日）・DAY3のレポートをお届けします。 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所

【MYERA】圧倒的な存在感で魅了したこの日最初のステージ！

公演本編の前には、Opening PerformanceとしてMYERA（マイラ）が登場！騒然としていた会場も、5人の登場に、一瞬で視線を奪われていました。 1曲目に披露した「Queen Warrior」では、YuiとAguriの鋭いボーカルが響き渡ります。 そして、KotoとHimenaによる曲中のセリフ「そこどいてほしいだけ」には、会場から大きな歓声が...！ ©The Performance / Photo by 田中聖太郎 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎 2曲目に披露されたのは、最新曲「Crushproof!」。この曲について、Yuiは「ロック調でめちゃくちゃかっこいい楽曲になっているので、皆さん体を揺らして楽しんでほしいです」とコメントしました。 曲の最後には、メンバー全員がステージ中央に集まり、笑顔で肩を組む場面も。スタンドマイクを使ったクールなパフォーマンスとのギャップに思わずキュンとしました♡ ©The Performance / Photo by 田中聖太郎 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎 セットリスト Queen WarriorCrushproof! Queen WarriorCrushproof!

【aoen】会場中がときめいた爽やかなパフォーマンス

本編の最初にパフォーマンスを披露したのは、BTSや&TEAMの所属するHYBEによる新世代ボーイズグループ・aoen。 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 「Youth」のパフォーマンス前には、「aoenのことを知っている方、知らない方、そして配信で見てくださっている方、色んな方がいらっしゃると思うんですけど、次の曲だけは、皆さんで一緒に盛り上がってほしいです！（REO）」と元気いっぱいにコメントしました。 そんなコメントの通り、「Youth」では、会場全体がタオルやペンライトを掲げて盛り上がります。また、お互いに顔を見あわせながら踊る姿に、メンバーの仲の良さがうかがえる場面も♡ 最後には、話題曲「秒で落ちた」を披露し、大歓声のなか会場を去りました。 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 セットリスト MXMM

Cough Syrup

Youth

制御できない I love you。秒で落ちた MXMMCough SyrupYouth制御できない I love you。秒で落ちた

【ALPHA DRIVE ONE】大型新人の見せるギャップで会場がトリコに♡

今年1月にデビューしたばかりの大型新人・ALPHA DRIVE ONEは、割れんばかりの歓声で会場に迎え入れられます。 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 MCではSANGHYEONが、「皆さんに新しい姿を見せたくて、髪の毛を染めてみました。どうですか〜？」とコメント。グループの末っ子による愛嬌たっぷりの発言に、会場中がメロメロでした♡ 「Chains」を披露する前には、ARNOがヒントとして、振りつけの一部を披露...！会場から大きな歓声が巻き起こります。

ネクタイを使ったオトナな魅力漂うパフォーマンスに、誰もがトリコになりました...♡ ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 最後曲をパフォーマンスする前には、メンバー全員での「せーの！『FREAK ALARM』！」という掛け声でMCを締めくくりました。 セットリスト FORMULA

Chains

Cinnamon Shake

FREK ALARM FORMULAChainsCinnamon ShakeFREK ALARM

【THE JET BOY BANGERZ】会場のボルテージを跳ね上げたアツい10人

続いて、LDHより、3人のボーカルとプロのダンスリーグに所属する7人のDリーガーから成る10人組・THE JET BOY BANGERZ（以下、TJBB）が登場。 初開催の「The Performance」に登場して以来、約2年ぶりのカムバックを果たしました。 「Attention」では、パフォーマーひとりひとりが登場して、ダンスブレイクを披露。圧倒的なダンス力で、ほかのアーティストとはまた違う存在感を見せつけました。 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 最後に披露された「Let’s Dance」では、会場の熱気が急上昇！ 披露前の「ただただ飛び跳ねて、手を挙げて、声を出して、一緒に盛り上がっていきましょう！（HINATA）」というコメント通り、カラフルな証明に照らされた会場で、お客さんのひとりひとりが自由に楽しんでいる様子が印象的でした。 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 セットリスト Jettin’

Attention

HEAD UP

Say SomethingLet’s Dance Jettin’AttentionHEAD UPSay SomethingLet’s Dance

【xikers】独自の魅力で熱狂を生み出した10人の怪物

続いて、「久しぶり〜！」と登場し、男気たっぷりに「SUPERPOWOER(Peak)」を披露したのは、xikers。 独自のパワフルなパフォーマンスを特徴とする彼らは、昨年に引き続いての出演となりました。 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 最初のMCでは、「久しぶり！roady（ロディ、xikersのファンダム名）の皆さん〜！」「roadyの皆さんに会いたかったです！日本のファンの皆さん、ありがとうございます！」とファンとの再会を喜ぶ一方で、この日初めてxikersを見ることができたお客さんについてもコメント。 YUJUNが、「今日、僕たちの最高のパフォーマンスを見て、xikersにハマって帰ってください！」と、ハートポーズをしながらコメントすると、その可愛らしさに、歓声が上がっていました♡ 「Red Sun」では、「みんな叫べ〜！！」と挑発的なパフォーマンスを披露。 そして、日本語の歌詞もある「100%」では、それまでのワイルドな世界観から一転、爽やかな笑顔で客席を見つめるメンバーの姿が見られました。 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 セットリスト SUPERPOWOER(Peak)

ICONIC

Red Sun

ROCKSTAR

100%PeriodUp All Night SUPERPOWOER(Peak)ICONICRed SunROCKSTAR100%PeriodUp All Night

【Hearts2Hearts】デビューから1年が経ち再登場！特別な日をみんなでお祝い♡

続いて登場したのは、Hearts2Hearts。彼女たちならではの幻想的な世界観と愛嬌で、登場した瞬間から会場を魅了しました♡ ©The Performance / Photo by 田中聖太郎 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎 リーダのJIWOOからは、「私たちが去年この『The Performance』に出演したときは、デビューしたばかりだったので、2曲しかお見せすることができなかったのですが、今日はたくさんの楽曲を披露する予定です！みんな、楽しみにしていてください！」と、デビューからの月日を感じさせるコメントも。 また、この日はYUHAの誕生日ということで、みんなで一緒に「誕生日おめでとう〜！！」とお祝い♡ これには、YUHAも「誕生日にみんなと一緒にステージに立つことができてとっても光栄です！」と幸せそうな笑顔でコメントしました。 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎 最後には、「STYLE」と初めての日本語楽曲「RUDE!(JP.ver)」を披露。人気の2曲のパフォーマンスに、客席からは「聞きたかった！」という声も聞かれました。 セットリスト The Chase

FOCUS

Butterflies

Pretty Please

STYLE

RUDE!(JP.ver) The ChaseFOCUSButterfliesPretty PleaseSTYLERUDE!(JP.ver)

【NCT WISH】愛嬌たっぷりの7人に夢中になった30分♡

満を持して登場したのは、スキルの高さとビジュアルのギャップが魅力のNCT WISH。 「videohood」について、サクヤは、「（それまでに披露した曲とは）ギャップのある曲だったから、かっこいいと思ってもらえたらうれしいです」とコメント。

「かっこいいポイントはありますか？（シオン）」と聞かれると、実際に振りつけを踊って見せてくれました。 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 また、最後に「COLOR」を披露する前には、リョウによるお待ちかねの愛嬌タイムも♡

「待ってました！」「このタイムが僕大好きなんです！」と、メンバーもその場を盛り上げます。 「中華街をイメージして、シュウマイ！」と、頬を膨らませたリョウに続いて、リクは、「僕は...肉まん！」とキメ顔。 「みんながやるんですか？」と戸惑いつつ、ユウシとシオンも可愛らしい表情を見せます。 「パンダまん！（サクヤ）」が「わんちゃ〜ん（ジェヒ）」と、結局メンバー全員が愛嬌を見せてくれました♡ ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 セットリスト SteadyHello MellowP.O.V

CHOO CHOOvideohood

COLOR SteadyHello MellowP.O.VCHOO CHOOvideohoodCOLOR

【ATEEZ】カリスマ的な存在感で圧倒したこの日最後のステージ

この日のヘッドライナーとして、大勢のダンサーとともに登場したのは、ATTEZ。 メンバーが横一列に並び、堂々と登場する姿には、“王者”のような貫禄が漂っていました。 「（今日のライブは、）楽しくて、“宇宙”まで、行けそうな気がします！（SEONGHWA）」「今日も、宇宙まで声を届けましょう〜！（SAN）」というやりとりの後に披露されたのは、「NASA」。 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 そして、次に披露された「Ice On My Teeth」では、ATINY（エイティニー、ATEEZのファンダム名）による掛け声が会場に響き渡りました。 曲の終盤では、メンバーは全く歌わずにダンスを躍り、お客さんの掛け声によってパフォーマンスが完成するような場面も...！ ファンとの絆が感じられる、素敵な光景でした♡ そして、最後の挨拶をする場面では、MINGIが「俺の女、楽しかった〜！？めちゃめちゃ大好きです♡」とコメント。 メンバーひとりひとりが、ワイルドなパフォーマンスとはギャップのある愛嬌を見せ、ATINYへの愛を伝えました♡ ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 ©The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所 セットリスト

Adrenaline

BOUNCY

Still Here

NASA

Ice On My Teeth

DaysThe Real

Guerrilla AdrenalineBOUNCYStill HereNASAIce On My TeethDaysThe RealGuerrilla

ライター Ray WEB編集部