この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グルメYouTuberの山崎NANAが「ステーキガストの激安食べ放題がコスパ最高すぎた！ご飯もパンもカレーもサラダも時間無制限で好きなだけ食べまくった爆食女の末路【大食い】」を公開した。動画では、メインの肉料理に加え、バラエティ豊かな食べ放題メニューをアレンジしながら堪能する様子を披露し、ステーキガストの圧倒的なコストパフォーマンスを証明している。

山崎は「超粗挽きステーキバーグ＆炭焼き風チキングリル」をメインに注文。ハンバーグをナイフでカットすると肉汁があふれ出し、「肉肉しい」「粗挽きどころか超粗挽きだからお肉って感じで食べ応え抜群」とその満足度を高く評価した。また、チキンについても「どんな味にも対応する柔らかジューシーなチキン」と語り、てりやきやガーリックなどのソースで味変を楽しみながらご飯をかき込む。

食べ放題のメニューも余すことなく満喫。13種類以上の野菜やポテトサラダが並ぶサラダバーでは、「家では取れない種類豊富な野菜が食べ放題なのはありがたい」と喜びを見せた。さらに、日替わりの「牛煮込みカレー」には、すくうたびに牛肉がゴロゴロと入っており、「1000円位しそうな牛だくカレーも食べ放題できちゃう」と大絶賛。ハンバーグとチキンをトッピングしたカレーを頬張り、至福の表情を浮かべた。

動画終盤では、食べ放題のパンにマーガリンを染み込ませ、そこにハンバーグを挟むというグルメYouTuberならではの「アレンジバーガー」を自作。「専門店顔負けのハンバーガー」とその完成度にご満悦の様子だ。

これだけのメニューを心ゆくまで堪能し、お会計は税込1484円という驚きの価格。美味しいお肉はもちろん、多彩な食べ放題メニューを自分流にアレンジして楽しむというステーキガストの新しい魅力を伝えている。週末は、お腹をすかせて足を運んでみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:14

サラダバーやカレーも！充実の食べ放題コーナー
00:38

肉肉しさ満点！超粗挽きステーキバーグ＆チキングリル
03:46

牛肉たっぷり！1000円級の牛煮込みカレー
06:21

専門店顔負け！自作の絶品アレンジハンバーガー
07:21

おまけ：モモ太郎くんのマシュマロタイム

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