この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グルメYouTuberの山崎NANAが「ステーキガストの激安食べ放題がコスパ最高すぎた！ご飯もパンもカレーもサラダも時間無制限で好きなだけ食べまくった爆食女の末路【大食い】」を公開した。動画では、メインの肉料理に加え、バラエティ豊かな食べ放題メニューをアレンジしながら堪能する様子を披露し、ステーキガストの圧倒的なコストパフォーマンスを証明している。



山崎は「超粗挽きステーキバーグ＆炭焼き風チキングリル」をメインに注文。ハンバーグをナイフでカットすると肉汁があふれ出し、「肉肉しい」「粗挽きどころか超粗挽きだからお肉って感じで食べ応え抜群」とその満足度を高く評価した。また、チキンについても「どんな味にも対応する柔らかジューシーなチキン」と語り、てりやきやガーリックなどのソースで味変を楽しみながらご飯をかき込む。



食べ放題のメニューも余すことなく満喫。13種類以上の野菜やポテトサラダが並ぶサラダバーでは、「家では取れない種類豊富な野菜が食べ放題なのはありがたい」と喜びを見せた。さらに、日替わりの「牛煮込みカレー」には、すくうたびに牛肉がゴロゴロと入っており、「1000円位しそうな牛だくカレーも食べ放題できちゃう」と大絶賛。ハンバーグとチキンをトッピングしたカレーを頬張り、至福の表情を浮かべた。



動画終盤では、食べ放題のパンにマーガリンを染み込ませ、そこにハンバーグを挟むというグルメYouTuberならではの「アレンジバーガー」を自作。「専門店顔負けのハンバーガー」とその完成度にご満悦の様子だ。



これだけのメニューを心ゆくまで堪能し、お会計は税込1484円という驚きの価格。美味しいお肉はもちろん、多彩な食べ放題メニューを自分流にアレンジして楽しむというステーキガストの新しい魅力を伝えている。週末は、お腹をすかせて足を運んでみてはいかがだろうか。