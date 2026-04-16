俳優の高橋克典（61）が、自宅のキッチンで妻と作った手料理を公開し、反響が寄せられている。

【映像】息子との2ショット&自宅で妻と作った手料理（複数カット）

2004年に当時モデルとして活動していた15歳年下のハンナと結婚した高橋。ブログでは、17歳の息子と2人で浅草の焼肉店に行った親子ショットや、“8分で作ってくれた”という舞台稽古に持っていった愛妻弁当など、仲むつまじい家族の様子を発信してきた。

15歳年下の妻と自宅キッチンで料理

15日の投稿では、「今朝は少し早く起きて台所へ」とつづり、自宅のキッチンでチャーハンを作る様子を公開。さらに「見た目は思った以上にいい仕上がり。お弁当箱に詰めて、ひとまず一安心。ちょっと濃かったかなぁ…おかずは妻が。朝のこういう時間もいいもんですね」とコメントし、ハンナが作った一口焼き餃子などを詰めたお弁当も披露している。

この投稿には、「なんてほほえましい」「ステキなご夫婦！」「マジうまそー」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）