走行中の電車内で高校3年の女子生徒に性的暴行を加えたとして、27歳の男が逮捕されました。男は3日連続で同じ女子生徒を狙ってわいせつな行為をしていたと供述しています。

【写真を見る】3日連続で同じ女子高校生に電車内でわいせつ行為か 性的暴行の疑いで27歳の男を現行犯逮捕 「駅のホームで見かけて好みだった」

不同意性交の疑いで現行犯逮捕されたのは、神奈川県座間市の自称アルバイト・中村優容疑者（27）です。

中村容疑者はきのう（15日）午前7時半ごろ、小田急線の電車内で高校3年の女子生徒（17）の下半身を触るなど、性的暴行を加えた疑いがもたれています。

警察によりますと、中村容疑者は女子生徒に腕をつかまれて確保され、駅員が110番通報したということです。

取り調べに対し、中村容疑者は「下半身を触ったことは間違いないが、積極的にやったわけではない」と容疑を一部否認しています。

中村容疑者は事件当日にかけ3日連続で同じ女子生徒を狙って電車内でわいせつな行為をしたと供述していて、「駅のホームで見かけて好みだった」と話しているということです。