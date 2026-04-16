知多半島の恵みをそのままに！

待望のRTDタイプが新登場

知多半島の厳選素材を使用した、地元を代表するクラフトコーラのひとつ「知多コーラ」。

これまではシロップを炭酸水で割って作るタイプが主流でしたが、ついに開けてすぐ飲めるRTD(Ready To Drink)タイプが新たに仲間入りしました。

これからの季節に最適な、日常に上質なひとときを添えてくれる注目の新商品をご紹介します。

手間いらずでプロの黄金比！

最高の状態で味わう贅沢な一本

「クラフトコーラは好きだけど、自分で割ると味が安定しない」という悩みは、これで解決。

今回登場した「知多コーラ RTD」は、開発者がこだわり抜いた最も美味しく感じる比率で予め調合されています。

蓋を開けた瞬間に立ち上がるスパイスの香りと、知多半島の特産品である柑橘の爽やかな風味。

それらが炭酸と完璧に調和した状態でパッケージされています。250mlという飲み切りサイズも、ちょうど良いボリューム感。

味の肝となる監修を務めたのは、知多半島・常滑市に店を構えるフレンチレストラン「Le coeuryuzu(ル・クーリュズ)」のオーナーシェフの渡邊大佑さんです。

渡邊シェフは、地元の食材を愛し、その魅力をフレンチの技法で引き出すスペシャリスト。

今回の開発では、シロップの良さを生かしつつ、ボトルを開けた瞬間に最高の状態で味わえるよう、スパイスの配合をゼロから見直しました。

柑橘の爽やかなキレはそのままに、より深みのある大人の満足感を追求。

プロの料理人が、これこそが黄金比と認めた味わいが、250mlの瓶の中に完璧に封じ込められています。

知多半島の自然を凝縮！

地元の愛が詰まった厳選素材のこだわり

原材料へのこだわりも魅力です。

知多半島で大切に育てられた「美浜の塩」が味を引き締め、農園直送のフレッシュな柑橘類がフルーティな後味を演出。

さらに、スパイスには高品質なカルダモンやシナモンなど10種類以上をブレンドしています。

保存料や着色料、香料を一切使用しない完全無添加仕上げ。

健康や美容を意識する大人の女性にとっても、体に優しい素材だけで作られているのは、非常に嬉しいポイントではないでしょうか。

日常を特別なシーンへ！

どんな料理にも寄り添う大人の味わい

「知多コーラ RTD」は、シーンを選ばず楽します。

例えば、週末のゆったりとしたランチタイム。ハンバーグやパスタといった洋食はもちろん、スパイスの効いたカレーとの相性も抜群です。

また、お酒を控えたいけれど気分を上げたいという日の晩酌代わりにも最適。

グラスにたっぷりの氷と、お好みでカットしたレモンを添えれば、いつものリビングが一瞬でオシャレなバーに早変わり。

五感で楽しむ贅沢も！

地元アーティストが彩る

スタイリッシュな世界観

今回の発売を記念して制作されたイメージ動画も、こだわりが詰まっています。

出演しているのは、半田市出身のシンガーソングライターKatie Ford(ケイティ・フォード)さん。

透き通るような歌声と爽やかな存在感が「知多コーラRTD」のイメージにぴったり寄り添います。

さらに動画を彩る楽曲はKatie FordさんとサウンドクリエイターのTsuruSwingさんがコラボレーションした「Buzzin」。

80年代ポップスやディスコの要素にフィルターハウスのエッセンスを加えた、弾けるようなサウンドです。

コーラの泡が弾ける爽快感と心地良いリズム。耳からも、目からも、そして舌からも知多を感じられる、まさに五感を満たすプロジェクトです！

ギフトにも最適！

クジラがシンボルの

パッケージも魅力

その昔、知多半島にも生息していたと言われるクジラをシンボルマークに、そのビジュアルも注目です。センスの良い手土産としても喜ばれること間違いありません！

1本540円という価格以上の満足感で、自分を慈しむ時間として、もしくは大切な友人へのプチギフトとして、知多の魅力が詰まったこの一本を選んでみては？

商品情報まとめ

知多コーラ RTD（レディ・トゥ・ドリンク）

・内容量250ml・価格540円

・原材料：砂糖(国内製造)、レモン果汁、ライム果汁、みかん果汁、コーラナッツ、シナモン、カルダモン、クローブ、オールスパイス、花椒、コリアンダー、その他スパイス、塩(一部にオレンジを含む）