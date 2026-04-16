原稿なしで話す方法！緊張せずにスラスラ伝えるコツとは？
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「話し方向上委員会_みのちゃんねる」が、「原稿なしで話す方法！緊張せずにスラスラ伝えるコツとは？」と題した動画を公開。
伝わる話し方の専門家である桐生稔氏が、人前で緊張せずに原稿を手放して話すための具体的な3つのステップを解説した。
人前で挨拶やプレゼンをする際、原稿があると下を向いて姿勢が悪くなりやすく、1語1句を暗記しようとすると言葉に詰まったときにパニックに陥る危険がある。
そこで伝わる話し方の専門家桐生氏は、原稿なしで話す3つのステップを展開した。
1つ目のステップは「話す内容を体系的に整理する」こと。
「総論・各論・具体論」の3層構造で話をパッケージ化することで、全体の流れがイメージしやすくなり、記憶に残りやすくなると語った。
2つ目のステップは「原稿に書き起こす」ことである。
手放しで話すことを目指す場合でも、まずは話す内容をすべて書き出す作業が不可欠だという。
実際にすべてを書き起こすことで、話の矛盾点や不要な部分に気づくことができ、「矛盾がなかったら自信を持って喋れる確率は高まる」と、その理由を説明した。
3つ目のステップは「作成した原稿からキーワードだけ抜粋する」こと。
完成した文章をそのまま暗記するのではなく、重要なキーワードだけを記憶しておくのがコツだという。
特定のキーワードを頭の中に用意し、それを叩くことで「もぐらたたきのように」関連するエピソードが自然と引き出される仕組みを作れば、1語1句を追わなくても話せるようになると解説した。
〇ステップ１：「総論・各論・具体論」で整理して、
〇ステップ２：一度すべてを書き起こしてから、
〇ステップ３：キーワードだけを抽出する。
この段階を踏むことで、誰でも原稿を持たずに堂々と話すことが可能になるだろう。
大事な場面で言葉に詰まらないための実践的なテクニックとして、次回のスピーチやプレゼンに向けて大いに参考になりそうだ。
伝わる話し方の専門家である桐生稔氏が、人前で緊張せずに原稿を手放して話すための具体的な3つのステップを解説した。
人前で挨拶やプレゼンをする際、原稿があると下を向いて姿勢が悪くなりやすく、1語1句を暗記しようとすると言葉に詰まったときにパニックに陥る危険がある。
そこで伝わる話し方の専門家桐生氏は、原稿なしで話す3つのステップを展開した。
1つ目のステップは「話す内容を体系的に整理する」こと。
「総論・各論・具体論」の3層構造で話をパッケージ化することで、全体の流れがイメージしやすくなり、記憶に残りやすくなると語った。
2つ目のステップは「原稿に書き起こす」ことである。
手放しで話すことを目指す場合でも、まずは話す内容をすべて書き出す作業が不可欠だという。
実際にすべてを書き起こすことで、話の矛盾点や不要な部分に気づくことができ、「矛盾がなかったら自信を持って喋れる確率は高まる」と、その理由を説明した。
3つ目のステップは「作成した原稿からキーワードだけ抜粋する」こと。
完成した文章をそのまま暗記するのではなく、重要なキーワードだけを記憶しておくのがコツだという。
特定のキーワードを頭の中に用意し、それを叩くことで「もぐらたたきのように」関連するエピソードが自然と引き出される仕組みを作れば、1語1句を追わなくても話せるようになると解説した。
〇ステップ１：「総論・各論・具体論」で整理して、
〇ステップ２：一度すべてを書き起こしてから、
〇ステップ３：キーワードだけを抽出する。
この段階を踏むことで、誰でも原稿を持たずに堂々と話すことが可能になるだろう。
大事な場面で言葉に詰まらないための実践的なテクニックとして、次回のスピーチやプレゼンに向けて大いに参考になりそうだ。
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チャンネル情報
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