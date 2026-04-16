毎日使える！「米粉」のおいしさ広がる簡単アイデアレシピ

グルテンフリー食材として注目されている「米粉」。「どう使えばいいの？」と思ったことはありませんか？料理やおやつ作りに幅広く使え、軽やかな仕上がりと扱いやすさが魅力です。混ぜるだけ、焼くだけといった手軽なレシピも多く、日常使いにもぴったり。今回は、米粉の魅力とともに、気軽に試せる簡単レシピをご紹介します。

料理やおやつに大活躍！米粉レシピ

米粉の白だし唐揚げ

唐揚げというと、衣を作って…と下準備も大変ですが、そんなときに試してほしいのが@mainichicooking2022さんの「米粉の白だし唐揚げ」です。





ルーを使わずに手軽に作れる、「米粉のスパイスカレー」。はじめてのスパイスカレーにも取り入れやすい、やさしい味わいのひと皿です。



鶏肉はマリネ液に漬け込むことで、しっとりやわらかく仕上がります…！ 無水で煮込むことで素材の旨みが凝縮され、ルー不使用でもおいしくヘルシーなのに満足感のある味わいに。スパイスの香りに、トマトや玉ねぎの甘みが加わり、食べやすいのも魅力です。



米粉を使うことで短時間でとろみがつき、なめらかな口あたりに。ダマになりにくく扱いやすいのもうれしいですよね。鶏肉はしっかり漬け込み、米粉を加えたらすぐにトマト缶を加えると、よりなめらかなカレーになりますよ♪

バターチキンカレー｜Instagram（@mariko_lifestyle）レンジで完結！米粉豚平焼き

レンジで完結し、わずか5分で作れる「米粉の豚平焼き」。手軽なのにしっかりおいしく、ついリピートしたくなる一品です。



卵に米粉と豆乳を加えることで、ふわふわぷるぷるの軽やかな食感に。野菜もたっぷりとれるので、栄養バランスが気になるときにもおすすめ。粉もののような満足感がありつつも重たくなりすぎず、ヘルシーに仕上がります。



時間がない日でもさっと作れるので、大活躍すること間違いなしです！

米粉豚平焼き｜Instagram（@mariko_lifestyle）米粉カスタードクリーム

卵黄で作るカスタードは濃厚でおいしい反面、卵白が余ってしまうこともありますよね。@kii_oyatsuさんのレシピは全卵で作るので、無駄なく使い切れるのがうれしい…！



さらに、米粉を使うことでダマになりにくく、なめらかで口あたりのよいクリームに仕上がります。小麦粉に比べて軽やかで、やさしいとろみがつくのも魅力です。



加熱は電子レンジでOK。焦げつく心配がなく、手軽にカスタードクリームが作れます。基本の作り方を覚えておけば、トーストやお菓子など幅広いアレンジにも活躍しますよ♪

米粉カスタードクリーム｜Instagram（@kii_oyatsu）米粉キャロットケーキ

しっとりふんわりとした食感が魅力の「米粉キャロットケーキ」。にんじんのやさしい甘さに、スパイスの香りがふんわりと広がる一品です。



米粉を使うことで、軽やかで口どけのよい仕上がりになるのもポイント！ 小麦粉に比べてグルテンが出にくいため、混ぜすぎても重たくなりにくく、しっとりとした食感を楽しめます。



作り方はシンプルで、混ぜて焼くだけ。手軽に作れるので、おやつ作り初心者の方にもおすすめです♪

米粉キャロットケーキ｜Instagram（@ouchigohan.jp）

「米粉」を日々の料理やお菓子作りで楽しもう♪

スーパーなどでも、米粉を使った麺やパンを見かける機会が増えてきました。身近になってきた一方で、「使ってみたいけれど、どう活用すればいいの？」と感じている方も多いのではないでしょうか。



手軽に作れるレシピを覚えれば、ぐっと身近な存在になるはず。料理からおやつ、パンまで幅広く楽しめるので、ぜひ気軽に取り入れてみてくださいね。