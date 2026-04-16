3人の名場面再現ベルト！ バンダイ「CSMゴーストドライバー」

記事ポイント 「CSMゴーストドライバー」が『仮面ライダーゴースト』10周年記念で初商品化タケル、マコト、カノンのキャラクターボイスやBGM、効果音を収録プレミアムバンダイで2026年6月14日23時まで予約を受け付け 「CSMゴーストドライバー」が『仮面ライダーゴースト』10周年記念で初商品化タケル、マコト、カノンのキャラクターボイスやBGM、効果音を収録プレミアムバンダイで2026年6月14日23時まで予約を受け付け

『仮面ライダーゴースト』の変身ベルト「ゴーストドライバー」が、大人向けのCSMシリーズで初登場します。

「CSMゴーストドライバー」は、外観の重厚感を高めた本体に加え、3人の仮面ライダーになりきれる仕様を備えています。

「CSMゴーストドライバー」は、キャラクターボイスやBGM、効果音を豊富に収録し、作品の世界観を自宅で楽しめます。

バンダイ「CSMゴーストドライバー」

商品名：CSMゴーストドライバー価格：28,600円（税込、送料・手数料別途）予約期間：2026年4月14日16時〜2026年6月14日23時予定お届け時期：2026年9月予定販売場所：プレミアムバンダイ ほか対象年齢：15才以上使用電池：単4電池3本（別売り）

「CSMゴーストドライバー」は、『仮面ライダーゴースト』放送10周年を記念して商品化される変身ベルトです。

「CSMゴーストドライバー」は、DX版から造形と塗装をアップデートし、劇中イメージに近い外観を実現します。

3人の変身再現

セット内容：ゴーストドライバー一式1、オレゴースト眼魂1、スペクターゴースト眼魂1、カノンスペクターゴースト眼魂1本体サイズ：約H110mm×W240mm×D100mm胴回り：約80cm〜100cm眼魂サイズ：約H55mm×W55mm×D50mm

「CSMゴーストドライバー」は、オレゴースト眼魂、スペクターゴースト眼魂、カノンスペクターゴースト眼魂が付属し、3人の仮面ライダーの変身遊びを楽しめます。

「CSMゴーストドライバー」は、タケル、マコト、カノンのモードを切り替えられ、それぞれの台詞を本体の専用ボタンで発動できます。

音声と演出

「CSMゴーストドライバー」は、変身待機音や必殺音に加え、ベルト出現音やゴースト眼魂起動音などの効果音も楽しめます。

「CSMゴーストドライバー」は、主題歌「我ら思う、故に我ら在り」を含む9曲のBGMを収録し、作品の印象的な演出を再現します。

「CSMゴーストドライバー」は、ユルセンや英雄ゴーストの台詞も収録し、劇中のやりとりを手元で味わえます。

外観仕様

「CSMゴーストドライバー」は、透明パーツにパールカラー、内部ディテールにシルバーカラーを採用し、本体全体に塗装を施しています。

「CSMゴーストドライバー」は、ゴースト眼魂のステッカーをメタリック仕様に変更し、背面のQRシールと刻印をなくすことで劇中らしい見た目に仕上げています。

「CSMゴーストドライバー」は、今後連動予定の「CSM15英雄ゴースト眼魂セット」とあわせて、さらに遊びの幅が広がります。

「CSMゴーストドライバー」は、変身ベルトの外観と音声演出の両方を強化した記念アイテムです。

「CSMゴーストドライバー」は、3人のキャラクターボイスを楽しみたいファンにうれしい内容です。

「CSMゴーストドライバー」は、プレミアムバンダイで予約できるため、気になる方は早めの確認がおすすめです。

「CSMゴーストドライバー」の紹介でした。

よくある質問

Q. CSMゴーストドライバーはどこで予約できますか？

A. CSMゴーストドライバーは、プレミアムバンダイなどで予約できます。

Q. CSMゴーストドライバーには何が付属しますか？

A. CSMゴーストドライバーには、ゴーストドライバー一式と3種類のゴースト眼魂が付属します。

Q. CSMゴーストドライバーの予約はいつまでですか？

A. CSMゴーストドライバーの予約期間は、2026年6月14日23時までの予定です。

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