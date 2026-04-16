現役獣医師がペットフードの開発も行っているみやむら動物病院はこのほど、愛犬家303人を対象に実施したペットフードに関する調査結果を公開した。



【調査結果】愛犬家に聞いた「ペットフードにこだわっていそうな有名人」

「ペットフードにこだわっていそうな有名人を教えてください。(複数回答可)」と質問したところ、3位は「木村拓哉」(101人)だった。主な回答として「妥協を許さないイメージなのでペットフードにもこだわりがありそう」(40代男性)、「過去のインタビューなどで、ペットの健康に対する意識の高さや、ペットフードの選び方に気を使っているという話を聞いたことがあるから」(30代男性)、「家族を大切にしているのがインスタなどを見て分かるので、ペットに対しても大切に思っていて、こだわりがありそうだから」(40代女性)などがあった。



2位は「大谷翔平」(108人)がランクイン。「自分の食事に気を付けていると思うので、ペットの食事にもこだわっていると思った」(40代男性)、「自身のコンディション作りもストイックに取り組んでいるので、愛犬の体調管理、フード選びにもこだわっていそう」(40代男性)、「忙しい中でも、しっかりと愛犬の食に気を配っていそうな雰囲気を感じるため」(40代男性)などの声が寄せられた。



1位は「坂上忍」(150人)となった。主な理由として「動物のテレビ番組に出演されていて、犬への愛情が伝わってくるから」(40代女性)、「こだわりが強そうなので様々なことに気を遣って愛犬を育てていると思うから」(20代女性)、「色々な犬種のわんちゃんを飼ってるのでそれぞれにあった食事にこだわっていそうだから」(30代女性)などが挙がった。



4位は「森泉」(63人)、5位に「石田ゆり子」(44人)が入った。



（よろず～ニュース調査班）