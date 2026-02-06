新潟アルビレックスBBは15日、新潟県西蒲原郡の弥彦体育館で練習を行った。次節はレギュラーシーズンの最終節で18日から敵地で行われる埼玉2連戦。11日の三重戦で9試合ぶりに出場を果たしたSG川村卓也（39）は、ベテランならではのプレーでチームの連勝締めに貢献する。

5対5の実戦練習。いつもなら川村はサブ組の控えだが、この日は主力組の控えでプレーした。鵜沢潤監督は「彼の経験は武器。それが今、必要になってきた。出場すればいい仕事をしてくれるので、そのつもりでいる」と起用を示唆した。

11日の三重戦では第1Q残り4分47秒から途中出場し、3点シュートやクレバーなベテランらしいプレーで85―70の勝利に貢献。9試合ぶりの出場とあって「試合勘が戻っていなかった。反省しか残らなかった」と振り返るが、確かな手応えはつかんだ。

決してコンディションが悪いわけでもなく試合から遠ざかってしまったが「いつでも試合に出る準備はしていた」と振り返る。練習後は若手と一緒に居残り練習をこなし、新加入のSF中村にチームの動きを教えるなど若手に積極的にアドバイス。腐ることなく、チームを支えた。

百戦錬磨のベテランは「自分にとっては今が大きなタイミングだと思う。これをものにするかどうかは自分次第。まずはチームのために、思い切りやりたい」と見据える。レギュラーシーズンを連勝で締めくくり、プレーオフに勢いをつけるためにも川村の力が必要だ。

○…クラブは来季のBリーグ・ワンへの参戦に向けたクラウドファンディングを26日まで実施中。目標額は400万円だが、15日の時点ですでに200万円を超えた。川村は「皆さんの支援があってのクラブ。支援してくれた気持ちを僕らが返すのはコートの上なので、残り試合でいいパフォーマンスを見せたい」と、返礼品である法被を着てPRした。