同じ不倫なのに「都合のいい関係」で終わる人と、そうならない人の違い
男性が会いたいときに呼ばれる。でも、自分から会いたいと言うと、うまくはぐらかされる関係に違和感を抱えたことはありませんか？同じ不倫関係でも、“都合のいい関係”で終わる人と、そうならない人がいるもの。その違いは、ほんの少しの積み重ねで生まれています。
自分の気持ちを後回しにしてしまう
男性に合わせたほうがうまくいく。そう思って、自分の希望や違和感を飲み込んでいないでしょうか？断れない、嫌と言えない。その積み重ねが、“この関係は自分のペースでいい”という認識を相手に与えてしまいます。
関係のルールが曖昧なまま続いている
会う頻度も連絡のペースも、なんとなく男性任せ。はっきりしたルールがないまま続く関係は、どうしてもバランスが崩れやすくなります。最初に曖昧だったことが、そのまま“当たり前”として固定されていくのです。
“離れられない”ことが伝わってしまっている
どんな扱いでも離れない。そう思われた瞬間、関係の主導権は男性側に傾きます。大切にされるかどうかは、男性の性格だけで決まるものではなく、関係の中での立ち位置にも左右されます。
“都合のいい関係”は、ある日突然そうなるわけではありません。小さな違和感を見過ごし続けた先で、形になっていきます。どう扱われたいのかの基準を自分の中に持てるかどうかで、同じ不倫でも関係性のあり方は変わっていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼下心しかありません。耳にしたら警戒すべき「男性のセリフ」とは