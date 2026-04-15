SKY-HI¡¢¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥àËÜÆüÈ¯Çä¡£BMSG¥³¥é¥ÜEPÇÛ¿®¡õ¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«
SKY-HI¤¬¡¢ËÜÆü4·î15Æü¤Ë7ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSuccess Is The Best Revenge -Deluxe Edition-¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëBMSG¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶ÊÁ´6¶Ê¤ò¼ý¤á¤¿ÇÛ¿®EP¡ØSuccess Is The Best Revenge -Memorial Edition-¡Ù¤âÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢SKY-HI¤¬¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢BMSG CEO¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤äÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸´Ñ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ºîÉÊ¡£
¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü12·î12Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÇÛ¿®¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSuccess Is The Best Revenge¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇBMSG FES¤äSKY-HI¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿BMSG¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é²»¸»²½¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊBMSG¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»²²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿Â¿¿ô¤Î³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢ºòÇ¯³«ºÅ¤Î¡ãBMSG FES¡Ç25¡ä¤è¤ê¡¢ÇÛ¿®EP¡ØSuccess Is The Best Revenge -Memorial Edition-¡Ù¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥³¥é¥Ü³Ú¶ÊÁ´6¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢º£¸å¤ÏËè½µÅÚÍËÆü¤ËSKY-HI¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò6ÅÔ»Ô7¸ø±é¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÃ±ÆÈ¸ø±é¡ãSKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¤¤º¤ì¤â°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
◾︎Digital EP¡ØSuccess Is The Best Revenge -Memorial Edition-¡Ù
https://SKY-HI.lnk.to/MemorialEdition
◾︎Album¡ØSuccess Is The Best Revenge -Deluxe Edition-¡Ù
È¯ÇäÆü : 2026Ç¯4·î15Æü(¿å)
¢§¹ØÆþ
https://sky-hi.lnk.to/SuccessIsTheBestRevenge__PKG
¢§Website
https://successisthebestrevenge.skyhi.tokyo/
¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
AL+DVD3ËçÁÈ (¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)
ÉÊÈÖ¡§AVCD-63856/B¡ÁD
²Á³Ê¡§14,850(ÀÇ¹þ)
»ÅÍÍ : »°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÉõÆþÆÃÅµ : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
AL+Blu-ray Disc2ËçÁÈ (¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)
ÉÊÈÖ¡§AVCD-63857/B¡ÁC
²Á³Ê¡§14,850(ÀÇ¹þ)
»ÅÍÍ : »°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÉõÆþÆÃÅµ : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
£ÄÌ¾ïÈ×
AL (¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)
ÉÊÈÖ¡§AVCD-63858
²Á³Ê¡§5,060(ÀÇ¹þ)
¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¼CD¡¼ (ÄÌ¾ïÈ×¡¦½é²óÀ¸»ºÈ× ¶¦ÄÌ)
01.The Best Revenge
02.It¡Çs OK
03.No Flexin¡Ç
04.deaf feat. edhiii boi
05.Âç¾æÉ× feat. Novel Core
06.ID feat. SHUNTO (BE:FIRST), RYUKI (MAZZEL), JIMMY (PSYCHIC FEVER), FELIP
07.SUPER IDOL feat. Nissy
08.At The Last
09.Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)
10.If I die tomorrow
11.Success is
12.To The First -THE FIRST ver.- feat. BE:FIRST, Aile The Shota, RAN (MAZZEL), REIKO, RUI (STARGLOW)
13.MISSION -MISSIONx2 ver.- feat. MAZZEL, REIKO, KANON (STARGLOW)
14.At The Last -THE LAST PIECE ver.- feat. STARGLOW, KANTA, KEI, RAIKI, TAICHI, YUTA
15.Tiger Style -remix- feat. Aile The Shota, JUNON (BE:FIRST), LEO (BE:FIRST), TAKUTO (MAZZEL)
16.14th Syndrome -remix- feat. RUI (STARGLOW), TAIKI (STARGLOW), edhiii boi, KANON (STARGLOW), RYUHEI (BE:FIRST)
17.One More Day -remix- feat. REIKO, RAN (MAZZEL), SEITO (MAZZEL), KAIRYU (MAZZEL)
BONUS TRACK
18.To The First - From THE FIRST TAKE
19.At The Last feat. STARGLOW - From THE FIRST TAKE
¡¼DVD / Blu-ray¡¼ (½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß)
[LIVE]
¡¦SKY-HI Birthday Bash 2024
¡¦SKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-
[MUSIC VIDEO]
¡¦D.U.N.K.
¡¦Dream Out Loud feat. ØZI
¡¦SUPER IDOL feat. Nissy
¡¦¥Ò¥Ã¥Ô¡¼
¡¦It¡Çs OK
¡¦No Flexin¡Ç
¡¦At The Last
¡¦Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)
¡ãSKY-HI TOUR 2026 -Success is-¡ä
°ìÈÌÈ¯Çä
https://skyhi.tokyo/news/1979
2026Ç¯5·î4Æü(·î¡¦½Ë)
[°¦ÃÎ]NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
2026Ç¯5·î11Æü(·î)
[Âçºå]¥Õ¥§¥Ë¡¼¥Á¥§ºæ Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯5·î12Æü(²Ð)
[Âçºå]¥Õ¥§¥Ë¡¼¥Á¥§ºæ Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯5·î25Æü(·î)
[ËÌ³¤Æ»]¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡Ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯5·î27Æü(¿å)
[µÜ¾ë]ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯5·î30Æü(ÅÚ)
[Ê¡²¬]Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
2026Ç¯5·î31Æü(Æü)
[¹Åç]¹Åç¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¡ãSKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-¡ä
2026Ç¯6·î17Æü(¿å)
[Åìµþ]ÆüËÜÉðÆ»´Û
³«¾ì17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯6·î18Æü(ÌÚ)
[Åìµþ]ÆüËÜÉðÆ»´Û
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30