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お片付けコンシェルジュの伊坪美和が、YouTubeチャンネル「お片付けコンシェルジュいつぼチャンネル」にて、「#43【洋服のたたみ方】収納が激変！？プロが教える！洋服のたたみ方」を公開した。



本動画では、かさばりがちな衣類や収納に悩みやすい下着類に焦点を当て、日常に取り入れやすい実践的な収納術を紹介。プロならではの視点で、引き出しを効率よく整えるための“たたみ方”の工夫が解説されている。



まず取り上げられたのは、スニーカーソックスのたたみ方。一般的にゴム部分を引っ張ってまとめる方法ではなく、履き口を折り返してつま先を差し込むことで、ゴムへの負担を軽減しながらコンパクトに整える方法を提案している。



さらに、エアリズムなどの柔らかい素材のインナーについては、従来の三つ折りではなく“四つ折り”を採用。自立しやすい形に整えることで、収納時の視認性と取り出しやすさの向上を図る。



また、収納に悩みがちなフード付きパーカーについても、フードを活用して全体を包み込むように折りたたむ方法を紹介。形崩れを防ぎつつコンパクトにまとめることで、引き出し内でも立てて収納できる点が特徴だ。



動画の後半では、これらのテクニックを取り入れた実際の収納例を公開。衣類を四角く整え、仕切りボックスを活用して立てて収納することで、収納スペースの効率化と視認性の向上を実現している。



日々の片付けを“作業”から“仕組み”へと変えるヒントが詰まった内容となっており、忙しい現代人にとって実用性の高い一作といえるだろう。