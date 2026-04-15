お笑いコンビ「家族チャーハン」が14日、コンビを解散することがわかった。メンバーの大石(33)と江頭(35)が自身のX(旧ツイッター)でそれぞれ発表した。



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家族チャーハンは2023年結成のお笑いコンビ。今年2月からは大石が体調不良であるとして、一時的に活動を休止していた。2024年のM―1グランプリでは準決勝進出。2026年1月には「第十一回上方漫才協会大賞」で新人賞を受賞していた。



大石はこの日、Xで文書を公開。「4月19日の神保町よしもと漫才劇場での同期ライブ『25karats』への出演をもちまして、家族チャーハンは解散することとなりました」と発表した。また自身は「同時に、休養から復帰し芸人活動を再開させていただきます」と体調不良からの復帰を報告した。



解散について「話し合いを重ね、お互いに本音で思いを伝え合い、時間をかけて何度も考えた末での決断です」と説明。「僕一人の力では到底立つことができなかった舞台に何度も連れて行ってくれた江頭と、家族チャーハンというコンビを支えてくださった皆様に、心から感謝しています」と感謝を記した。



江頭も同日に文書を公開。解散理由について「大きく言えば方向性の違いということになるかと思います」と説明した。相方の大石に対しては「本当に感謝しています」と記し、「皆様に恩を返すことができないまま、このような形で解散になってしまい、本当に申し訳ございません」「いつかまた何か違う形で、なんとか恩返しができればと思います」とつづった。今後については大石、江頭ともに芸人活動を継続していくことも知らせた。



（よろず～ニュース編集部）