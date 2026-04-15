初夏の甲州で乾杯体験！ 勝沼醸造「Katsunuma Vinyly Vol.5」

記事ポイント 勝沼醸造がテラスでワインと音楽を楽しめる「Katsunuma Vinyly Vol.5」を5月23日に開催アルガブランカ クラレーザ2025の飲み放題やランチBOX付きで初夏の甲州ワインを満喫寿司や焼き鳥、フルーツの追加フードと送迎付きで日帰りでも参加しやすい 勝沼醸造がテラスでワインと音楽を楽しめる「Katsunuma Vinyly Vol.5」を5月23日に開催アルガブランカ クラレーザ2025の飲み放題やランチBOX付きで初夏の甲州ワインを満喫寿司や焼き鳥、フルーツの追加フードと送迎付きで日帰りでも参加しやすい

勝沼醸造が、山梨県甲州市のワイナリーでワインと音楽を楽しめる「Katsunuma Vinyly Vol.5」を開催します。

初夏のテラスで人気白ワイン「アルガブランカ クラレーザ2025」を味わいながら、DJ Naoki Otaの音楽と食のペアリングを楽しめる1日です。

勝沼醸造「Katsunuma Vinyly Vol.5」

開催日：2026年5月23日(土)開催時間：10:00〜17:00（ラストエントリー16:00）会場：勝沼醸造株式会社所在地：山梨県甲州市勝沼町下岩崎371アクセス：中央本線「勝沼ぶどう郷」駅からタクシーで8分、勝沼周遊バス「下岩崎」下車徒歩3分料金：大人 8,800円（税込）、未成年 4,400円（税込）、未就学児 無料チケット販売：Peatix

勝沼醸造が開放感のあるテラスで開催するこのイベントは、ワインの解禁前に高まる期待感を音楽とともに楽しめます。

勝沼の景色の中で乾杯できるため、ワイナリーならではの空気ごと味わいたい人に向いています。

ワイナリー会場

会場名：勝沼醸造株式会社最寄り駅：中央本線「勝沼ぶどう郷」駅お問い合わせ：0553-44-0069

勝沼醸造のワイナリー会場は、甲州ワインの魅力を現地で体感しやすいロケーションです。

送迎希望者向けに塩山駅発着の便も用意されているため、移動手段を確保しやすいのもうれしいポイントです。

アルガブランカ クラレーザ2025

提供内容：アルガブランカ クラレーザ2025飲み放題製法：シュール・リー製法原料品種：甲州特典：トライタン製グラス付き先着特典：100名にオリジナルロゴ入りグラスをプレゼント

アルガブランカ クラレーザ2025は、フレッシュな香りと厚みのある旨味を楽しめる白ワインです。

和食にも合わせやすい味わいなので、食事と一緒にゆっくり楽しみたい人にもぴったりです。

音楽とフード

音楽：DJ Naoki Ota基本フード：レストランテ風ランチBOX付き追加寿司：6,600円（税込）寿司内容：寿司4貫、玉子焼き、ワインとのペアリング追加フード：焼鳥ジャーニー主宰「斉藤太一」氏の焼き鳥（別途料金）追加フード：特撰果実 sosuke oyamaのフルーツ（別途料金）

DJ Naoki Otaの選曲が、ラウンジミュージックからディープなハウスまで心地よい空間をつくります。

旬の寿司や焼き鳥、フルーツも追加できるため、ワインに合わせて食の楽しみを広げられます。

送迎と参加方法

送迎（塩山駅→勝沼醸造）：09:20、10:10、10:50、11:05、12:00、13:00、14:00送迎（勝沼醸造→塩山駅）：15:00、16:00、16:30、17:00受付方法：当日受付でPeatixの二次元コードを提示キャンセル料：3日前30％、2日前50％、前日100％注意事項：コンビニ・ATM支払いは返金手数料あり

送迎時間があらかじめ決まっているため、電車で向かう人も予定を立てやすくなっています。

Peatixの前売券で受付できるので、参加準備をスマートに進めたい人にも便利です。

勝沼醸造のイベントは、甲州ワインを現地で味わいながら音楽や食との相性まで楽しめるのが魅力です。

日帰りのおでかけ先としても選びやすく、山梨の初夏らしい時間をゆったり満喫できます。

ワイン好きはもちろん、景色の良い場所で特別感のある週末を過ごしたい人にも相性の良い催しです。

勝沼醸造「Katsunuma Vinyly Vol.5」の紹介でした。

よくある質問

Q. Katsunuma Vinyly Vol.5はどこで開催されますか？

A. 勝沼醸造で開催されます。

所在地は山梨県甲州市勝沼町下岩崎371です。

Q. Katsunuma Vinyly Vol.5のチケットはどこで買えますか？

A. Peatixで前売券を購入できます。

当日は受付でPeatixの二次元コードを提示します。

Q. Katsunuma Vinyly Vol.5にはどんな内容が含まれますか？

A. アルガブランカ クラレーザ2025の飲み放題、グラス、レストランテ風ランチBOX、音楽体験が含まれます。

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