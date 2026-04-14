みなさんは毎日フルーツを食べていますか？

【写真で見る】種や皮を気にせず食べられる？“進化系フルーツ”

実は日本人のフルーツを食べる量は、

50年ほどで半減しているということです。なぜ“フルーツ離れ”が起きているのでしょう。

りんご1個・バナナ2本 1日のフルーツ摂取量の目安

山形純菜キャスター：

厚労省によると、1日のフルーツ摂取量の目標は200gとなっています。

▼りんご：1個

▼みかん：2個

▼いちご：12粒

▼バナナ：2本

2024年の1人1日あたりの平均摂取量は78.1gと、目標摂取量の4割程度にとどまっています。

「値段が高い」「手間がかかる」日本人が毎日フルーツを食べないワケ

“毎日フルーツを食べられない”理由としては、以下のようなものがあげられます。

▼値段が高い：47.7％

▼日持ちせず、買い置きできない：35.7％

▼手間がかかる：22.6%

▼他に食べるものがある：20.6%

※農水省HPより

「手間がかかる」のを解決する“進化系フルーツ”も登場しています。

「面倒くさい」を解消！種まで食べられる小玉スイカ

食べるのに、切る・種をとる・冷やすという手間がかかる「スイカ」。

その面倒臭さを解消するのが「ピノ・ガール」という小玉スイカです。特徴は、種まで食べられることで、種は食感も柔らかく、苦味もないそうです。

一般的な小玉スイカの種に比べて「ピノ・ガール」の種は4分の1サイズとなっていて、チョコチップのような感じでプチっとしているということです。

開発には16年ほどかかったといいます。

そもそも「小玉」「種なし」のスイカは栽培が難しいということで発想を転換して、「種を気にせずにかぶりつける」スイカを開発したということです。

今しか味わえない！“皮ごと食べられる”キウイ

「毛が生えているのがイヤ」「えぐみが気になる」という声もある「キウイフルーツ」。そういう人も手に取りやすいキウイが登場しました。

「ルビーレッドキウイ」

▼味わい：完熟したベリーのような上品な甘さ

▼栄養：アントシアニンやビタミンCが豊富

▼皮：薄くてツルツル、皮ごと食べられる

販売期間は3月末〜5月末で、今しか味わえないということです。

もっと手軽に？“第3のフルーツ”も登場

さらに、もっと手軽に食べられる、“第3のフルーツ”も登場しています。

▼アヲハタ

「まるかじゅり」シリーズ 250円

・果肉と果汁で作った冷凍フルーツ

▼キッコーマン食品

デルモンテ「ピュレフルーツ」シリーズ オープン価格（290円前後）

・すりおろし果実を使用

・1袋で2分の1日分の果実をとれる