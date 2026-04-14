日本人の“フルーツ離れ”が深刻 種や皮を気にせず食べられる？「面倒くさい」解消の進化系【Nスタ解説】
みなさんは毎日フルーツを食べていますか？
【写真で見る】種や皮を気にせず食べられる？“進化系フルーツ”
実は日本人のフルーツを食べる量は、
50年ほどで半減しているということです。なぜ“フルーツ離れ”が起きているのでしょう。
りんご1個・バナナ2本 1日のフルーツ摂取量の目安
山形純菜キャスター：
厚労省によると、1日のフルーツ摂取量の目標は200gとなっています。
2024年の1人1日あたりの平均摂取量は78.1gと、目標摂取量の4割程度にとどまっています。
「値段が高い」「手間がかかる」日本人が毎日フルーツを食べないワケ
“毎日フルーツを食べられない”理由としては、以下のようなものがあげられます。
▼値段が高い：47.7％
▼日持ちせず、買い置きできない：35.7％
▼手間がかかる：22.6%
▼他に食べるものがある：20.6%
※農水省HPより
「手間がかかる」のを解決する“進化系フルーツ”も登場しています。
「面倒くさい」を解消！種まで食べられる小玉スイカ
食べるのに、切る・種をとる・冷やすという手間がかかる「スイカ」。
その面倒臭さを解消するのが「ピノ・ガール」という小玉スイカです。特徴は、種まで食べられることで、種は食感も柔らかく、苦味もないそうです。
一般的な小玉スイカの種に比べて「ピノ・ガール」の種は4分の1サイズとなっていて、チョコチップのような感じでプチっとしているということです。
開発には16年ほどかかったといいます。
そもそも「小玉」「種なし」のスイカは栽培が難しいということで発想を転換して、「種を気にせずにかぶりつける」スイカを開発したということです。
今しか味わえない！“皮ごと食べられる”キウイ
「毛が生えているのがイヤ」「えぐみが気になる」という声もある「キウイフルーツ」。そういう人も手に取りやすいキウイが登場しました。
「ルビーレッドキウイ」
▼味わい：完熟したベリーのような上品な甘さ
▼栄養：アントシアニンやビタミンCが豊富
▼皮：薄くてツルツル、皮ごと食べられる
販売期間は3月末〜5月末で、今しか味わえないということです。
もっと手軽に？“第3のフルーツ”も登場
さらに、もっと手軽に食べられる、“第3のフルーツ”も登場しています。
▼アヲハタ
「まるかじゅり」シリーズ 250円
・果肉と果汁で作った冷凍フルーツ
▼キッコーマン食品
デルモンテ「ピュレフルーツ」シリーズ オープン価格（290円前後）
・すりおろし果実を使用
・1袋で2分の1日分の果実をとれる