4月13日、お笑いコンビ「麒麟」の川島明がMCを務める朝のバラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）で、新しいグルメ企画がおこなわれた。番組ではグルメ企画が増加しているが、視聴者から不満が巻き起こっている。

この日は、新企画「最強の朝食アレンジはどれだ!? ラヴィット! 朝食サミット」がおこなわれ、「卵かけご飯」のアレンジレシピが紹介された。

「白石美穂さんやお笑いカルテット『ぼる塾』の田辺智加（ちか）さんなど、5人の挑戦者がアレンジレシピを紹介し、スタジオメンバーが作りたいと思ったら『絶対マネする札』をあげ、この札が一番多くあがった人が優勝するという内容でした。

挑戦者たちが思い思いのレシピをプレゼンし、実食して判定しました。今回は卵かけご飯がテーマでしたが、朝食の鉄板である食パンやおにぎりもあるようです」（スポーツ紙記者）

さまざまなアレンジレシピが紹介されたが、放送後のXでは、

《なんで同じネタばっかりするんだろう？ グルメは興味ないですよ》

《頼むからグルメ企画やめてくれ ラヴィトに情報なんて求めてない もっとくだらないコーナーしてくれ》

《毎日毎日朝からグルメグルメ…朝からお腹いっぱい》

など、グルメ企画にげんなりする声が聞かれていた。

「『ラヴィット！』は年度替わり週の3月30日から、番組の内容や雰囲気が変わったことがSNSで指摘されており、とくにグルメ企画が増えたことが話題にあがっていたのです。

実際、4月13日の放送は『朝食サミット』に加えて、パンを食べてカロリーを予想し、合計2000カロリーを目指す『春のパンカロリーぴったんこチャレンジ』もおこなわれました。

7日にも、巷で話題のグルメが何品か映像で紹介され、参加者が食べたいグルメを選び、ほかの参加者と被らなければ食べられるという新企画『被っちゃダメよ！ オンリーワングルメ』が始まったばかりでした。グルメ企画の乱発を食傷気味に感じる人もいたのでしょう」（芸能記者）

2026年で放送5年めを迎えた『ラヴィット！』だが、2月の「ピンズバNEWS」でお笑い芸人を中心とするゲストを見直し、新たに時事ネタを扱うなど、リニューアルする可能性が伝えられた。その後、川島は番組内で「そんなに変わらない」と否定したが、実際には変化が見られる。

「料理やランキングなど情報番組のような企画が始まり、制作サイドが主婦層に向けた編成にしようとしているのではないかと見る向きもあるようです。ただ、SNSでは《主婦の興味がいまだに料理とグルメと思ってんの20年古い》といった辛辣な意見も見受けられます。

朝から家族の食事の準備に追われ、落ち着いてテレビを視聴できる時間帯にまでグルメは見たくないという層も一定数いるようです。

そもそも、『ラヴィット！』は他局が情報番組を放送するなか、にぎやかな罰ゲームで盛り上がるバラエティに特化して人気を博しました。

新年度に入り、 “主婦路線” に傾倒するような動きがある一方、視聴者からは不満を持たれ、ずれが生じているようです」（同）

お茶の間は、スタジオメンバーが他愛ないゲームで盛り上がる姿を求めているのかもしれない。