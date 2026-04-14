黒ミャクミャク「ぬいぐるみ付チョコクランチ」が登場！ 出来立てが楽しめる「ミャクミャク黒もなか」も
「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式ライセンス商品として「ぬいぐるみ付チョコクランチ」が、4月中旬から、オフィシャルストアやバラエティショップなどで発売される。
【写真】立体的な黒ミャクミャクがかわいい！ 「高山堂」のもなかも気になる
■キュートなぬいぐるみ付き
今回発売される「ぬいぐるみ付チョコクランチ」は、チョコクランチ6個と黒ミャクミャクのキュートなぬいぐるみ1個がセットになった「大阪・関西万博」の公式ライセンス商品。
さまざまな表情の黒ミャクミャクと“25”の文字があしらわれたパッケージは、「大阪・関西万博」の思い出を呼び起こしてくれるようだ。
ちなみに、4月12日（日）からは、兵庫・西宮市を中心に阪神間で展開している和菓子屋「高山堂」が手がけた新商品「ミャクミャク黒もなか」も順次販売中。
黒ミャクミャクを立体的にあしらった本商品は、もなか種、粒あん、お餅を別々に個包装したお手づくりタイプの和菓子で、出来立てのもなかを楽しむことができる。
さらに、パッケージのデザインは黒ミャクミャクのイラストではなく写真を採用。かわいらしさもありつつシックな装いのため、お土産としても最適な商品となっている。
※「高山堂」の「高」は「はしごだか」が正式表記
【写真】立体的な黒ミャクミャクがかわいい！ 「高山堂」のもなかも気になる
■キュートなぬいぐるみ付き
今回発売される「ぬいぐるみ付チョコクランチ」は、チョコクランチ6個と黒ミャクミャクのキュートなぬいぐるみ1個がセットになった「大阪・関西万博」の公式ライセンス商品。
ちなみに、4月12日（日）からは、兵庫・西宮市を中心に阪神間で展開している和菓子屋「高山堂」が手がけた新商品「ミャクミャク黒もなか」も順次販売中。
黒ミャクミャクを立体的にあしらった本商品は、もなか種、粒あん、お餅を別々に個包装したお手づくりタイプの和菓子で、出来立てのもなかを楽しむことができる。
さらに、パッケージのデザインは黒ミャクミャクのイラストではなく写真を採用。かわいらしさもありつつシックな装いのため、お土産としても最適な商品となっている。
※「高山堂」の「高」は「はしごだか」が正式表記