まるで異世界！

春の絶景に没入する旅へ

名古屋の中心部から車で1時間30分ほど。長野県南部に位置する阿智村で、春の訪れを彩る「花桃まつり」が4月15日(水)から5月5日(火)まで開催されます。

会場となる花桃の里は、日本一の桃源郷とも称される絶景スポット。

赤・白・ピンクの花桃が咲き誇る景色は、思わず息をのむ美しさです。

1万本が織りなす

圧巻のグラデーション

見どころはなんといっても、そのスケール感！

阿智村全体では約10,000本、中でも中央自動車道園原ICからすぐの場所にある月川温泉郷の花桃の里には約5,000本が植えられ、標高750～1,000m、約4kmに渡って花桃が連なります。

3色の花が織りなすグラデーションには、まさに桃源郷という言葉がぴったり。

例年4月中旬から5月上旬が見頃で、GWのおでかけにも最適です。

阿智村ならではの楽しみも充実

会場では、花桃の苗をはじめ、地元農産物や加工品の販売も実施。

旅の思い出にぴったりな特産品に出会えるのも魅力です。

さらに、花桃の里と昼神温泉を結ぶ「花桃バス」も運行。

往復3,000円の完全予約制で、渋滞を避けてスムーズにアクセスできます。

アクセス&駐車場情報は

事前チェックが安心

会場には約1,000台分の駐車場が用意され、普通車は1,000円、二輪は500円で利用可能(期間中の駐車料金は24時間徴収)。

交通規制が実施されるため、係員の誘導に従ってください。

また地域内の観光施設(月川温泉や青木屋など)の駐車場に関しては、施設利用者以外の駐車は禁止なので、ご注意を。

美肌の湯と星空まで

一石三鳥のお楽しみ！

阿智村は「昼神温泉」と「日本一の星空」でも知られるエリアです。

とろみのあるアルカリ性の温泉は美肌の湯として人気で、花桃観賞と合わせて癒しの時間を過ごせます。

さらに星空観測に適した場所としても有名で、夜まで一日たっぷり満喫できちゃうのも、このエリアならではの魅力。

春のご褒美旅に今だけ絶景体験！

色彩あふれる花桃の絶景から温泉に星空まで楽しめる阿智村。

名古屋からもアクセスしやすく、日帰りでも1泊でも満足度の高い春のおでかけ先としてはかなりお勧めです。今しか見られない絶景を、ぜひ体験してみてください！

イベント名：花桃まつり

開催場所：長野県下伊那郡阿智村智里4089-51(花桃まつり本部)

電話番号：0265-48-5750(開花情報専用ダイヤル)

開催期間：4/15(水)～5/5(火)

公式サイト：https://hirugamionsen.jp/hanamomo/