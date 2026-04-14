この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

優秀な社長はみんな〇〇をマスターしています！最強勉強術を大公開！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

これまで1万社以上の黒字経営を指導してきた公認会計士の市ノ澤翔氏が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で「優秀な社長はみんな〇〇をマスターしています！最強勉強術を大公開！」を公開した。動画では、実務でよく遭遇するものの間違いやすい簿記の仕訳を全10問のクイズ形式で解説し、「仕訳を制する者は経営を制す」と断言している。



市ノ澤氏は冒頭、「経営者は実務で使える仕訳をマスターすれば必ず役に立つ」と述べ、財務に強くなるための最強の勉強法として実践的な仕訳問題を紹介する。聞き手の飯田氏との掛け合いを通して、経営者が陥りがちな勘定科目の間違いを次々と指摘していった。



動画内では、自動車税の支払いや減価償却、カーローンの返済、給与の支払い、土地の購入といった実務に直結する複雑なケースが出題される。社用車の減価償却については、「買った金額を全額その年には落とせない」と説明。直接法と間接法の違いに触れつつ、実務上よく使われる「減価償却累計額」を用いた期中間接法の処理を分かりやすく解説した。



また、従業員への給与支払いの仕訳では、額面通りに現金が出ていくわけではない点を強調。社会保険料や雇用保険料の天引き分を「預り金」として負債に計上し、会社が「代わりに納めてあげる」という仕組みを紐解く。さらに、土地購入時の仲介手数料は支払手数料ではなく「土地の金額に含める」という実務特有のルールや、登記関連費用は損益計算書の費用に計上するなど、貸借対照表と損益計算書の勘定科目が混在する難易度の高い処理についても丁寧に解説している。



最後に市ノ澤氏は、「簿記は思ったほど難しくない。とにかく手を動かせば誰でも理解できる」と語り、実践を繰り返すことの重要性を強調した。日々の取引の仕訳を正しく理解し、お金の流れを掴むことは、会社に残る利益やキャッシュを最大化し、黒字経営への道を歩むための強力な武器となるはずだ。