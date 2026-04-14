ホルムズ海峡をアメリカが“逆”封鎖　イラン港湾に出入りする船舶が対象　イラン側「軍艦配備は停戦合意違反」

アメリカのトランプ大統領は日本時間13日夜からイランの港湾に出入りする船舶に対し、ホルムズ海峡の封鎖措置を開始したと明らかにしました。

アメリカ・トランプ大統領：

ある国が世界を脅迫・恐喝することを許すわけにはいかない。イランがまさにそうだ。イランは世界を脅迫している。

トランプ大統領は記者団に対し、日本時間13日午後11時からアメリカ軍によるイランの港湾に出入りする船舶へのホルムズ海峡の封鎖措置を開始したと述べました。

その上で「イランが核を放棄しなければ合意は決して成立しない。濃縮ウランの引き渡しに応じなければ奪い取る」と述べ、核開発の放棄が合意の最大の条件だと強調しました。

一方で、和平交渉をめぐっては「イラン側から連絡があった」とした上で、「イランは合意を強く望んでいる」とも説明しました。

また、トランプ氏は発言に先立ちSNSでイランに対し、「海峡周辺に近づけば直ちに排除する」と警告しました。

ウォールストリート・ジャーナルによりますと、今回の封鎖措置で15隻以上の艦艇が配備されたということです。

一方、イラン革命防衛隊は、ホルムズ海峡に軍艦が近づけば停戦合意違反だとして厳しい対応を取るとアメリカに警告していて、ホルムズ海峡をめぐる緊張は再び高まっています。