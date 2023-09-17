お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が13日深夜に放送された日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。現代のテレビ業界における切実な“ギャラ事情”について、若手芸人たちに語る場面があった。

今年4月に大阪から拠点を移したばかりの「ダブルヒガシ」と「カベポスター」、昨春に進出した「からし蓮根」の3組がゲストとして登場。

東京での知名度向上と、ギャラアップという野望を明かしたダブルヒガシに対し、大悟は「東京来ても…お前らもとんでもない時代に…」と切り出した。

続けて「とにかく（テレビに）お金がないらしいのよ」と内情をぶっちゃけた。また「昔は東京来たら（ギャラの桁）0が一個増えるみたいな」と、かつての華やかな時代を振り返ると、ゲストの6人も「聞いたことあります」と、うなずいた。

だが、大悟は「0一個は増えない」と断言。これに、ダブルヒガシの大東翔生は「僕ら一回、東京で大食いの番組出て…ビックリしました。（ギャラが）安すぎて」と身をもって知った格差のなさを告白した。

それでも大悟は「最初は絶対変わらん。そっからの上がり具合は絶対東京の方が成功すればめっちゃもらえるようになると思う」と希望も提示。その一方で、「最初は多分一緒やし…しかも大阪のノリやってもウケないし」と厳しい現実も語った。