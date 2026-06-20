大谷が目標の一つに掲げるサイ・ヤング賞の獲得には、高いハードルがありそうだ(C)Getty Images辛辣な意見も少なくない。現地時間6月17日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地でのレイズ戦に先発登板し、6回7安打4失点、5奪三振、2四死球と力投。味方打線の援護に恵まれ、5登板ぶりの投手専念で今季7勝目（2敗）を手にしたが、この投球内容には、一部の米司会者からシビアな見方が示されている。【動画】もはやできないことはない