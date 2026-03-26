よーじやのチョコミント新作♡スースー爽快な限定スキンケア登場

毎年話題のよーじやチョコミントシリーズが、2026年はさらに進化♡2026年4月29日（水・祝）より、人気スイーツから着想を得たスキンケアアイテムが新登場します。爽やかなミントとほんのり甘いチョコの香りに包まれながら、ひんやりとした使用感を楽しめるのが魅力。これからの季節にぴったりな“スースー体験”を、自宅で手軽に取り入れてみませんか♪

スイーツ発想の爽快ケアが新登場

よーじやの人気パフェ「スースー！チョコミント」から着想を得た今回のシリーズは、香りと使用感でまるでスイーツを楽しんでいるような気分に♡

天然ハッカ油の清涼感とチョコの甘い香りが絶妙にマッチし、リフレッシュとリラックスを同時に叶えます。季節の変わり目や暑い日のケアにぴったりの、心まで癒されるラインナップです。

クラランスから限定サイズ♡Vコントアセラム大容量が登場

ひんやりハンドクリームの魅力

〈季節限定〉スースー！チョコミントウォーターハンドクリーム

価格：930円(税込)

ウォーターベースのみずみずしいテクスチャで、べたつかず軽やかな使い心地が特徴。

メントール配合でひんやりとした清涼感を楽しめるのもポイントです。ビタミンC誘導体＊1やツボクサ葉エキス＊3などの保湿成分を配合し、夏のダメージを受けた肌をやさしくケア。

ミントとチョコの香りが広がり、使うたびに気分もリフレッシュします♪

＊1アスコルビルグルコシド(保湿成分)/＊3ツボクサ葉エキス(保湿)

ちゅるん唇を叶えるプランプリップ

〈季節限定〉スースー！チョコミントプランプリップ

価格：1,980円(税込)

メントールによる爽快感とともに、トウガラシ果実エキス配合でふっくらとした唇を演出。縦じわを目立ちにくくし、ちゅるんとした印象に仕上げます。

さらにUVカット成分＊2も配合されているので、夏のリップケアにもぴったり。ほぼ色がつかないため、お気に入りのリップとの重ね使いもおすすめです。

＊2メトキシケイヒ酸エチルヘキシル(紫外線吸収剤)

スイーツも同時展開で楽しさ倍増

2026年4月29日（水・祝）には、スキンケアと同時にチョコミントスイーツも登場予定。毎年人気のパフェはさらに進化し、より強い清涼感を楽しめる仕上がりに。

食べてスースー！ケアしてスースー！という新しい楽しみ方ができるのも、このシリーズならではの魅力です。

この夏はスースー体験でリフレッシュ♡

よーじやのチョコミントシリーズは、香り・使用感・楽しさを兼ね備えた新感覚のスキンケア。ひんやりとした清涼感と甘い香りに包まれながら、毎日のケア時間が特別なひとときに変わります♡暑い季節のリフレッシュにもぴったりなので、気になる方はぜひチェックしてみてください♪