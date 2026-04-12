【ディズニーストア】「スター・ウォーズの日」に向けた関連コレクション登場！
5月4日の「スター・ウォーズの日」に向けた『スター・ウォーズ』関連コレクションとして、『STAR WARS』が4月17日（金）より、『THE MANDALORIAN AND GROGU』が4月28日（火）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアにて順次発売される。
＞＞＞「スター・ウォーズの日」に向けたアイテムをチェック！（写真13点）
ディズニーストアから、5月4日の「スター・ウォーズの日」に向けて、作品の世界観やキャラクターの魅力を表現したアイテムが豊富なラインナップで登場する。
ダース・ベイダーのマスクを模ったインパクト抜群なデザインのトートバッグは、黒光りするフェイスパーツや、アクセントにダークサイドの象徴である赤色を取り入れた、キャラクターらしさあふれるアイテム。さらに、『スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ』後の、惑星に帰還したダース・モールをモチーフにしたフィギュアが登場。
赤いライトセーバーを振り上げた迫力のある姿からは、作品の世界観を堪能できる。
また、「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2026」のロゴが入った、ファンにはたまらない特別感のあるアイテムがラインナップ。マンダロリアン、グローグー、アソーカ・タノなどのキャラクターをデザインした半袖Tシャツや長袖パーカー、キャップといったファッションアイテムのほか、記念にぴったりのピンバッジはコレクションとしてもおすすめだ。
そして、新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を前に、マンダロリアンやグローグーをモチーフにしたアイテムも登場する。
ラインナップは、銀色に輝くベスカーアーマーをモチーフに、鏡面のように反射する表面仕上げで重厚感たっぷりなマンダロリアンのボイスチェンジ機能付きヘルメットをはじめ、並べて作品の世界観を楽しめるフィギュアや、グローグーのうるんだ瞳がチャーミングな肩のりぬいぐるみを展開。ぬいぐるみは声を立てて笑ったりするキュートな仕掛け付き。
また、お子様はもちろん大人のコレクションにもおすすめなトーキングアクションフィギュアは、それぞれ動かすことができ、作中シーンを再現して楽しむことができます。
オーダーメイドシリーズ D-Madeから、『スター・ウォーズ』関連の新アートや、新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のアートなどが登場する。
さらに、ディズニーストア ”あいこ” じゃんけんの「お楽しみ限定カード」が登場。また、ディズニーフラッグシップ東京では『スター・ウォーズ』にちなんだオリジナルクイズを出題するクイズ大会を実施するほか、『スター・ウォーズ』の特別装飾も実施される。
（C） Disney （C） & TM Lucasfilm Ltd.
＞＞＞「スター・ウォーズの日」に向けたアイテムをチェック！（写真13点）
ディズニーストアから、5月4日の「スター・ウォーズの日」に向けて、作品の世界観やキャラクターの魅力を表現したアイテムが豊富なラインナップで登場する。
赤いライトセーバーを振り上げた迫力のある姿からは、作品の世界観を堪能できる。
また、「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2026」のロゴが入った、ファンにはたまらない特別感のあるアイテムがラインナップ。マンダロリアン、グローグー、アソーカ・タノなどのキャラクターをデザインした半袖Tシャツや長袖パーカー、キャップといったファッションアイテムのほか、記念にぴったりのピンバッジはコレクションとしてもおすすめだ。
そして、新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を前に、マンダロリアンやグローグーをモチーフにしたアイテムも登場する。
ラインナップは、銀色に輝くベスカーアーマーをモチーフに、鏡面のように反射する表面仕上げで重厚感たっぷりなマンダロリアンのボイスチェンジ機能付きヘルメットをはじめ、並べて作品の世界観を楽しめるフィギュアや、グローグーのうるんだ瞳がチャーミングな肩のりぬいぐるみを展開。ぬいぐるみは声を立てて笑ったりするキュートな仕掛け付き。
また、お子様はもちろん大人のコレクションにもおすすめなトーキングアクションフィギュアは、それぞれ動かすことができ、作中シーンを再現して楽しむことができます。
オーダーメイドシリーズ D-Madeから、『スター・ウォーズ』関連の新アートや、新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のアートなどが登場する。
さらに、ディズニーストア ”あいこ” じゃんけんの「お楽しみ限定カード」が登場。また、ディズニーフラッグシップ東京では『スター・ウォーズ』にちなんだオリジナルクイズを出題するクイズ大会を実施するほか、『スター・ウォーズ』の特別装飾も実施される。
（C） Disney （C） & TM Lucasfilm Ltd.
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